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Дешевле всего в конце марта тюменцам обойдется отпуск в Турции и ОАЭ

Где могут отдохнуть бюджетно тюменцы в марте–апреле?

22 марта 2024, 03:52
Фото: nashgorod.ru

Дешевле всего в конце марта тюменцам обойдется отпуск в Турции и ОАЭ

Турция, Египет, Тайланд и Объединенные Арабские Эмираты вошли в список самых популярных направлений для отдыха в апреле–мае у тюменцев. Стоимость туров варьируется от 87 до 200 тысяч рублей.
Сюжет
Отдых

Самым бюджетным направлением является Турция — неделя отдыха в Кемере обойдется в 87 тысяч рублей на двоих. В стоимость включены перелет, проживание в отеле, трансфер. Немного дороже, 91 тысяча рублей, будет стоить неделя отдыха в Алании в отеле 3* с завтраками.

За 150 тысяч тюменцы смогут провести в начале апреля неделю в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты). В стоимость включены перелет, трансфер, проживание в отеле 4*, завтрак. За полный пансион придется отдать 176 тысяч рублей.

Десять дней отдыха в Шарм-Эль-Шейх (Египет) с проживанием в отеле 3* по системе All-inclusive обойдутся в 184 тысячи рублей, 5* будут стоить более 202 тысяч рублей.

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Столько же придется заплатить за 11 дней отдыха на Пхукете (Тайланд). Несмотря на то, что апрель в Тайланде не самый благоприятный месяц для отпуска из-за изнуряющей жары, цены остаются высокими в преддверии сезона муссонов. Он начинается в мае и длится до октября. Р

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость проживания в отелях, гостиницах и глэмпингах выросла на 30%. В среднем стоимость номера составляет от 600 до 5,5 тысяч рублей в зависимости от класса гостиницы.

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