Где могут отдохнуть бюджетно тюменцы в марте–апреле?

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Самым бюджетным направлением является Турция — неделя отдыха в Кемере обойдется в 87 тысяч рублей на двоих. В стоимость включены перелет, проживание в отеле, трансфер. Немного дороже, 91 тысяча рублей, будет стоить неделя отдыха в Алании в отеле 3* с завтраками.
За 150 тысяч тюменцы смогут провести в начале апреля неделю в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты). В стоимость включены перелет, трансфер, проживание в отеле 4*, завтрак. За полный пансион придется отдать 176 тысяч рублей.
Десять дней отдыха в Шарм-Эль-Шейх (Египет) с проживанием в отеле 3* по системе All-inclusive обойдутся в 184 тысячи рублей, 5* будут стоить более 202 тысяч рублей.
Столько же придется заплатить за 11 дней отдыха на Пхукете (Тайланд). Несмотря на то, что апрель в Тайланде не самый благоприятный месяц для отпуска из-за изнуряющей жары, цены остаются высокими в преддверии сезона муссонов. Он начинается в мае и длится до октября. Р
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость проживания в отелях, гостиницах и глэмпингах выросла на 30%. В среднем стоимость номера составляет от 600 до 5,5 тысяч рублей в зависимости от класса гостиницы.