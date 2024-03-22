Где могут отдохнуть бюджетно тюменцы в марте–апреле?

Столько же придется заплатить за 11 дней отдыха на Пхукете (Тайланд). Несмотря на то, что апрель в Тайланде не самый благоприятный месяц для отпуска из-за изнуряющей жары, цены остаются высокими в преддверии сезона муссонов. Он начинается в мае и длится до октября. Р