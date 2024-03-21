Здание городской администрации планируют отремонтировать в Тюмени

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В Тюмени отремонтируют фасад здания городской администрации. Сейчас власти занимаются поиском подрядчика. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на Госзакупках.
«Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт фасадов здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20», — указано в документе.
С момента заключения договора у подрядчика будет 40 дней на подготовку документации. За это время он проведет техническое обследование здания, подготовит эскизы и смету на ремонт. Победитель торгов будет определен 29 марта. Начальная цена контракта — 2.4 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти нашли подрядчика, который займется капитальным ремонтом школы №22 на Садовой в Тюмени. Он отремонтирует здание за 684.6 миллиона рублей.