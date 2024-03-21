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В Тюмени отремонтируют здание администрации города

Здание городской администрации планируют отремонтировать в Тюмени

21 марта 2024, 02:21
Фото: 1MI

В Тюмени отремонтируют здание администрации города

Власти хотят обновить фасад здания. На это они выделили почти 2.5 миллиона рублей.

В Тюмени отремонтируют фасад здания городской администрации. Сейчас власти занимаются поиском подрядчика. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на Госзакупках.

«Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт фасадов здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20», — указано в документе.
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С момента заключения договора у подрядчика будет 40 дней на подготовку документации. За это время он проведет техническое обследование здания, подготовит эскизы и смету на ремонт. Победитель торгов будет определен 29 марта. Начальная цена контракта — 2.4 миллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти нашли подрядчика, который займется капитальным ремонтом школы №22 на Садовой в Тюмени. Он отремонтирует здание за 684.6 миллиона рублей.

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