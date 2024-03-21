Здание городской администрации планируют отремонтировать в Тюмени

С момента заключения договора у подрядчика будет 40 дней на подготовку документации. За это время он проведет техническое обследование здания, подготовит эскизы и смету на ремонт. Победитель торгов будет определен 29 марта. Начальная цена контракта — 2.4 миллиона рублей.