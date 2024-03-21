Юрист Ярмуш поддерживает идею об «амнистии» для вернувшихся артистов

По ее мнению, такая инициатива актуальна сегодня. Ведь каждый человек может совершить ошибку. Иногда люди под влиянием эмоций, чужого мнения или ложной солидарности могут сказать что-то неправильное. Особенно артисты, которые часто руководствуются эмоциями, могут совершить такие ошибки, несоответствующие общественным нормам и текущей ситуации в России. Однако, если человек признает свою ошибку, извиняется и хочет исправиться, то отказываться принять его извинения будет несправедливо, пишет RT.