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Юрист Ярмуш поддерживает идею об «амнистии» для вернувшихся артистов

21 марта 2024, 05:42
Мария Ярмуш, юрист по гражданскому и международному праву, выразила поддержку предложению об «амнистии» для вернувшихся артистов. По её словам, это важно, что законодатели обсуждают эту идею.

По ее мнению, такая инициатива актуальна сегодня. Ведь каждый человек может совершить ошибку. Иногда люди под влиянием эмоций, чужого мнения или ложной солидарности могут сказать что-то неправильное. Особенно артисты, которые часто руководствуются эмоциями, могут совершить такие ошибки, несоответствующие общественным нормам и текущей ситуации в России. Однако, если человек признает свою ошибку, извиняется и хочет исправиться, то отказываться принять его извинения будет несправедливо, пишет RT.

Мария Ярмуш отметила важность того, что такая возможность была обсуждена представителями законодательной власти.

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