Врачи назвали продукты, которые пагубно влияют на почки

На самом деле, холод не является основной угрозой для здоровья почек, так как они находятся глубоко в теле и сложно застудить их. Однако, заболевания, которые поражают сосуды почек, такие как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, алкоголизм и ожирение, могут стать опасностью. Эти заболевания могут привести к образованию почечных бляшек, что может повысить давление и привести к смерти почки, пишет pravda.ru.