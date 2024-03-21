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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Врачи назвали продукты, которые пагубно влияют на почки

21 марта 2024, 04:23
В программе «Жить здорово!» врачи обсудили основные функции почек и их влияние на организм. Почки выполняют важную роль в фильтрации крови и удалении из нее вредных веществ. Они также поддерживают нормальное кровяное давление и участвуют в процессе образования крови.

На самом деле, холод не является основной угрозой для здоровья почек, так как они находятся глубоко в теле и сложно застудить их. Однако, заболевания, которые поражают сосуды почек, такие как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, алкоголизм и ожирение, могут стать опасностью. Эти заболевания могут привести к образованию почечных бляшек, что может повысить давление и привести к смерти почки, пишет pravda.ru.

Врачи рекомендуют в первую очередь лечить эти заболевания, так как сужение почечной артерии может привести к серьезным последствиям. Контроль давления имеет важное значение для поддержания здоровья почек.

Также опасны для почек продукты, которые способствуют образованию камней и нарушают отток мочи. Например, щавель и зелень, содержащие щавелевую кислоту, а также мясо, богатое пуринами, могут быть вредными и способствовать образованию уратных камней. Избыток потребления молочных продуктов также может привести к образованию оксалатных камней.

Обезвоживание также негативно влияет на почки и может способствовать образованию камней. Инфекции, особенно передаваемые через грызунов, также представляют угрозу для почек. Легко подхватить такую инфекцию, например, при уборке на даче и контакте с мышиной экскрементами.

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