Врачи назвали продукты, которые пагубно влияют на почки

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
На самом деле, холод не является основной угрозой для здоровья почек, так как они находятся глубоко в теле и сложно застудить их. Однако, заболевания, которые поражают сосуды почек, такие как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз, алкоголизм и ожирение, могут стать опасностью. Эти заболевания могут привести к образованию почечных бляшек, что может повысить давление и привести к смерти почки, пишет pravda.ru.
Врачи рекомендуют в первую очередь лечить эти заболевания, так как сужение почечной артерии может привести к серьезным последствиям. Контроль давления имеет важное значение для поддержания здоровья почек.
Также опасны для почек продукты, которые способствуют образованию камней и нарушают отток мочи. Например, щавель и зелень, содержащие щавелевую кислоту, а также мясо, богатое пуринами, могут быть вредными и способствовать образованию уратных камней. Избыток потребления молочных продуктов также может привести к образованию оксалатных камней.
Обезвоживание также негативно влияет на почки и может способствовать образованию камней. Инфекции, особенно передаваемые через грызунов, также представляют угрозу для почек. Легко подхватить такую инфекцию, например, при уборке на даче и контакте с мышиной экскрементами.