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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Весной количество витаминов и микроэлементов снижается: что делать?

21 марта 2024, 13:37
Весной количество витаминов и микроэлементов в организме человека снижается. Если вы чувствуете себя плохо, то необходимо обратиться к врачу и проверить уровень этих веществ. Эксперт отмечает, что недостаток витаминов и микроэлементов может возникнуть в любое время года, пишет Pravda.Ru.

Весенний авитаминоз связан с тем, что количество полезных веществ в продуктах уменьшается. Например, витамин С, который важен для кожи, костей и иммунной системы, разрушается при хранении, обработке и воздействии света. Поэтому его содержание в замороженных овощах, фруктах и ягодах очень невелико.

Не стоит сразу делать анализ крови на витамин С, так как референсные интервалы очень широкие. Вероятнее всего, результат будет на нижней границе нормы. Но это не значит, что ничего делать не нужно.

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