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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Тюменский парк культуры и отдыха не будет повышать цены

В тюменском парке изменят цены на аттракционы

21 марта 2024, 08:23
Фото: 1MI

Тюменский парк культуры и отдыха не будет повышать цены

В городском парке культуры и отдыха опровергли планы по повышению цен на аттракционы с 1 апреля. Как рассказали «Нашему Городу» в администрации ГПКиО, в планах руководства парка — сделать ценовую политику более гибкой.
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Отдых

«В будние дни стоимость посещения аттракционов останется без изменений. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни цены будут чуть выше. Вторая приятная новость — планируется раз в неделю сделать посещение всех аттракционов с большой скидкой. Ранее такие скидки распространялись только на детские и семейные аттракционы, а сейчас мы включили в эту социальную программу все аттракционы. Кроме того, будет самая низкая цена по России на 3 детских аттракциона — 50 рублей», — пояснили в администрации парка культуры и отдыха.

В настоящее время стоимость посещения аттракционов находится в стадии корректировки. Прайс с обновленными ценами на услуги парка культуры и отдыха будет утвержден в ближайшее время.

Повышение цен на аттракционы в отдельные дни руководство парка объясняет ростом расходов на содержание в связи с инфляцией.

«Мы не можем оставлять цену билетов на одном уровне, когда все вокруг дорожает. В стоимость билета входит очень много составляющих: амортизация аттракционов, их техническое обслуживание и текущий ремонт, страховка, заработная плата, налоги и иные обязательные платежи», — пояснили в парке.
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Аттракционное оборудование, находящееся в парке, ежегодно проходит планово-предупредительные работы, а также проверку специализированными организациями и постановку на учет в Гостехнадзоре. При необходимости производится замена деталей, покраска, восстановление пластики, что тоже требует немалых денежных вложений.

Также у парка имеется собственная производственная база, для функционирования которой предприятие ежегодно берет кредит на оборотные средства, так как основной доход парк получает только в летний период времени.

Однако, несмотря на сложности, связанные с введенными в отношении России санкциями, предприятию удается приобретать новые аттракционы. В числе последних — двухъярусная карусель. Кроме того, в этом году в парке будет открыт новый высотный экстремальный аттракцион для любителей острых ощущений. Его монтаж уже начался.

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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что с 1 апреля в Тюмени в парке аттракционов вырастут цены на все виды каруселей. Заметим, в настоящее время средняя стоимость билета составляет 200 рублей.

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