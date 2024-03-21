В тюменском парке изменят цены на аттракционы

«В будние дни стоимость посещения аттракционов останется без изменений. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни цены будут чуть выше. Вторая приятная новость — планируется раз в неделю сделать посещение всех аттракционов с большой скидкой. Ранее такие скидки распространялись только на детские и семейные аттракционы, а сейчас мы включили в эту социальную программу все аттракционы. Кроме того, будет самая низкая цена по России на 3 детских аттракциона — 50 рублей», — пояснили в администрации парка культуры и отдыха.