В Тюмени водитель без прав сбил 12-летнего ребенка на тротуаре

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Известно, что горе-водитель приобрел «Ладу» лишь десять дней назад. Правоохранителям он заявил, что у его машины резко отказали тормоза.
По предварительным сведениям, у 12-летнего ребенка имеется перелом стопы.
Представители Госавтоинспекции выясняют все подробности инцидента. «Ладу» поместили на специальную стоянку.
Ранее «Наш город» сообщал о смерти двух студентов на тюменской «трассе смерти». Водитель автомобиля отделался ушибами, однако заявил, что за рулем был трезв.