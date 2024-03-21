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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Тюмени водитель без прав сбил 12-летнего ребенка на тротуаре

В Тюмени водитель без прав сбил 12-летнего ребенка на тротуаре

21 марта 2024, 16:04
Фото: ГИБДД региона
В Тюмени водитель без прав сбил ребенка на тротуаре. Как сообщили в ГИБДД региона, 31-летний автомобилист не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил мальчика.

Известно, что горе-водитель приобрел «Ладу» лишь десять дней назад. Правоохранителям он заявил, что у его машины резко отказали тормоза.

По предварительным сведениям, у 12-летнего ребенка имеется перелом стопы.

Представители Госавтоинспекции выясняют все подробности инцидента. «Ладу» поместили на специальную стоянку.

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Ранее «Наш город» сообщал о смерти двух студентов на тюменской «трассе смерти». Водитель автомобиля отделался ушибами, однако заявил, что за рулем был трезв.

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