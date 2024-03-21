Тюменцы стали чаще покупать автозапчасти в интернете

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
«Рост онлайн-продаж запчастей за 2023 год составил почти 70%. Доля заказов через интернет занимает 8% от общих продаж автокомпонентов. Также вырос оборот автозапчастей через маркетплейсы в 2-3 раза по отношению к 2022 году», — рассказал Ura.ru сотрудник одного из тюменских магазинов автозапчастей.
Собеседник добавил, что выросли и траты горожан на запчасти, так как сроки владения машинами выросли из-за сокращения продаж новых автомобилей.
За год автозапчасти в Тюмени подорожали на 19%. Эксперты уверены, что цены продолжат расти даже при стабилизации курса валют и их снижения ждать точно не стоит.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени бургеры подорожали на 5-15%. На цены повлияли издержки при производстве, изменения в налоговом кодексе и повышение НДС.