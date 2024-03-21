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Тюменский строитель погиб на стройке в первый рабочий день

Тюменский строитель погиб на стройке в первый рабочий день

21 марта 2024, 11:17
Фото: 1MI
В Тюмени произошёл несчастный случай на строительной площадке, в результате которого погиб один из работников. Трагедия произошла в феврале 2024 года и была расследована Государственной инспекцией труда в Тюменской области.

Согласно информации, полученной от инспекции, два строителя занимались демонтажом опалубки плиты перекрытия на 6-й секции здания. Во время работ один из рабочих снял опалубку и его коллега помогал ему в этом, складируя демонтированные части. Второй строитель решил подняться на 6 этаж, чтобы демонтировать опалубку сверху, и в этот момент лист фанеры, который не был отделён от бетонного слоя, упал.

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Было установлено, что погибшего допустили до работы без прохождения стажировки, медосмотра, обучения по охране труда и проверки знаний по данной теме. Виновные будут привлечены к административной ответственности, а инспекция труда продолжит расследование инцидентов.

Ранее «Наш город» сообщал о дефиците в Тюмени кладовщиков и грузчиков.

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