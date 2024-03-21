Тюменский строитель погиб на стройке в первый рабочий день

Согласно информации, полученной от инспекции, два строителя занимались демонтажом опалубки плиты перекрытия на 6-й секции здания. Во время работ один из рабочих снял опалубку и его коллега помогал ему в этом, складируя демонтированные части. Второй строитель решил подняться на 6 этаж, чтобы демонтировать опалубку сверху, и в этот момент лист фанеры, который не был отделён от бетонного слоя, упал.