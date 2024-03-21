Тюменская «Точка кипения» отмечает пятилетний юбилей

Posted 21 марта, 14:23
Published 21 марта, 14:23
Modified Сегодня, 00:10
Updated Сегодня, 00:10
За пять лет «Точка кипения» провела порядка 2700 мероприятий (11 место из 180 существующих в стране пространств).
Участниками событий стали более 134 750 активных жителей области и других регионов России (4 место).
«Точка кипения — Тюмень» — это единое смысловое и коммуникационное пространство для поиска и развития лидеров, создания и продвижения команд и инициатив, способных оказать влияние на укрепление в регионе сфер цифровой экономики и технологического развития», — отметил глава депцифры ТО Станислав Логинов.
День рождения «Точка» отметила насыщенной деловой программой. Сегодня гости и участники поработали на стратегической сессии, результаты которой будут представлены как варианты развития кадрового потенциала региона, некоммерческого сектора и трансфера цифровых технологий между разными сферами.
«Точка кипения — Тюмень» — это единое смысловое, коммуникационное и ресурсное пространство для поиска и развития лидеров, инициатив, способных оказать влияние на развитие региона в сферах цифровой экономики и технологического развития. «Точка кипения» — это проект Агентства стратегических инициатив, реализуемый в регионе департаментом информатизации Тюменской области с 2019 года в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».