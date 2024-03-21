Тюменская «Точка кипения» отмечает пятилетний юбилей

«Точка кипения — Тюмень» — это единое смысловое, коммуникационное и ресурсное пространство для поиска и развития лидеров, инициатив, способных оказать влияние на развитие региона в сферах цифровой экономики и технологического развития. «Точка кипения» — это проект Агентства стратегических инициатив, реализуемый в регионе департаментом информатизации Тюменской области с 2019 года в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».