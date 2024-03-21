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Posted 21 марта, 14:23

Published 21 марта, 14:23

Modified Сегодня, 00:10

Updated Сегодня, 00:10

Тюменская «Точка кипения» отмечает пятилетний юбилей

Тюменская «Точка кипения» отмечает пятилетний юбилей

21 марта 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Тюменская «Точка кипения» празднует свой первый юбилей — пять лет со дня открытия. О важном событии для региона напомнили в Информцентре правительства Тюменской области.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

За пять лет «Точка кипения» провела порядка 2700 мероприятий (11 место из 180 существующих в стране пространств).

Участниками событий стали более 134 750 активных жителей области и других регионов России (4 место).

«Точка кипения — Тюмень» — это единое смысловое и коммуникационное пространство для поиска и развития лидеров, создания и продвижения команд и инициатив, способных оказать влияние на укрепление в регионе сфер цифровой экономики и технологического развития», — отметил глава депцифры ТО Станислав Логинов.

День рождения «Точка» отметила насыщенной деловой программой. Сегодня гости и участники поработали на стратегической сессии, результаты которой будут представлены как варианты развития кадрового потенциала региона, некоммерческого сектора и трансфера цифровых технологий между разными сферами.

«Точка кипения — Тюмень» — это единое смысловое, коммуникационное и ресурсное пространство для поиска и развития лидеров, инициатив, способных оказать влияние на развитие региона в сферах цифровой экономики и технологического развития. «Точка кипения» — это проект Агентства стратегических инициатив, реализуемый в регионе департаментом информатизации Тюменской области с 2019 года в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

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