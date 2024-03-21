Цены на фастфуд в Тюмени подскочили на 15%

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В 2023 году цены на бургеры в Тюмени выросли на 5-15%. Рост произошел из-за повышения НДС, изменений в налоговом кодексе и издержек при производстве, но в обозримом будущем очередное удорожание не прогнозируется.
«В нашей сети за год стоимость изменилась на 10-15%. Прежде всего это произошло за счет удорожания сырья. В 2024 прайс не менялся и пока предпосылок к этому нет», — рассказал основатель сети Tesla Burger Владислав Джурович РБК Тюмень.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева отметила, что в 2023 году бургеры подорожали в среднем на 6%.
«Рост цен обусловлен подорожанием куриного мяса на 10% и некоторых овощей: например, помидоров на 14% в 2023 году по отношению к 2022 году. На рост цены бургеров также повлияла повышенная ставка НДС в 20% вместо 10%», — рассказала эксперт.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрылся популярный семейный ресторан «Счастье». На протяжении последних трех лет заведение работало в убыток.