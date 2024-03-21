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Фастфуд в Тюмени подорожал на 15%

Цены на фастфуд в Тюмени подскочили на 15%

21 марта 2024, 03:15
Фото: 1MI

Фастфуд в Тюмени подорожал на 15%

Рост цен участники рынка связали с повышением НДС и удорожанием сырья. Эксперты уверены, что в ближайшее время очередное изменение цен не ожидается.

В 2023 году цены на бургеры в Тюмени выросли на 5-15%. Рост произошел из-за повышения НДС, изменений в налоговом кодексе и издержек при производстве, но в обозримом будущем очередное удорожание не прогнозируется.

«В нашей сети за год стоимость изменилась на 10-15%. Прежде всего это произошло за счет удорожания сырья. В 2024 прайс не менялся и пока предпосылок к этому нет», — рассказал основатель сети Tesla Burger Владислав Джурович РБК Тюмень.
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева отметила, что в 2023 году бургеры подорожали в среднем на 6%.

«Рост цен обусловлен подорожанием куриного мяса на 10% и некоторых овощей: например, помидоров на 14% в 2023 году по отношению к 2022 году. На рост цены бургеров также повлияла повышенная ставка НДС в 20% вместо 10%», — рассказала эксперт.
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрылся популярный семейный ресторан «Счастье». На протяжении последних трех лет заведение работало в убыток.

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