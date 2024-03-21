«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд

В первую очередь низкий уровень водности скажется на жизнях обитателей реки, которым предстоит жить летом не в большой реке, а в разгоряченной луже. А потому вероятен и мор рыбы. Также существует опасность подачи воды жителям города, для контроля за этим процессом в Тюмени и был введен режим повышенной готовности на фоне снижения уровня воды в Туре.