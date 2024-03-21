«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Берега реки постепенно освобождаются ото льда, что сигнализирует о том, что вот-вот должен начаться ледоход и таянье снегов наполнит Туру водой. Однако критический показатель водности на данный момент и погодные перспективы пугают специалистов, которые опасаются иссушения реки.
«С 1 апреля Тура должна начать набирать объемы, это происходит ежегодно. Но даже российский гидрометцентр прогнозирует, что розлив реки будет меньше нормы. Тенденция потеплению и жаркому лету говорит нам о том, что реку вновь будет высушивать погода, а значит ждать чуда уже не стоит. Сейчас попросту страшно смотреть в будущее», — делится опасениями с «Нашим городом» гидролог Андрей Расаев.
В первую очередь низкий уровень водности скажется на жизнях обитателей реки, которым предстоит жить летом не в большой реке, а в разгоряченной луже. А потому вероятен и мор рыбы. Также существует опасность подачи воды жителям города, для контроля за этим процессом в Тюмени и был введен режим повышенной готовности на фоне снижения уровня воды в Туре.
Ранее «Наш город» подробно рассказывал о том, какое будущее прогнозируют тюменской Туре в Гидрометцентре России и почему этот прогноз пугает местных специалистов.