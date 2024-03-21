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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Тюменская Тура обновила исторический антирекорд.

«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд

21 марта 2024, 07:39
Фото: 1MI
Тюменская Тура обновила исторический антирекорд.

Тюменская Тура обновила исторический антирекорд

Сегодня уровень воды в реке составляет -59 сантиметров, аналогичный показатель отмечался и в прошлом году, его считали минимальным за всю историю измерений. При том, по среднему значению, даже сейчас, пока река скована льдом, уровень воды должен достигать 10 сантиметров.
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Тура

Берега реки постепенно освобождаются ото льда, что сигнализирует о том, что вот-вот должен начаться ледоход и таянье снегов наполнит Туру водой. Однако критический показатель водности на данный момент и погодные перспективы пугают специалистов, которые опасаются иссушения реки.

«С 1 апреля Тура должна начать набирать объемы, это происходит ежегодно. Но даже российский гидрометцентр прогнозирует, что розлив реки будет меньше нормы. Тенденция потеплению и жаркому лету говорит нам о том, что реку вновь будет высушивать погода, а значит ждать чуда уже не стоит. Сейчас попросту страшно смотреть в будущее», — делится опасениями с «Нашим городом» гидролог Андрей Расаев.

В первую очередь низкий уровень водности скажется на жизнях обитателей реки, которым предстоит жить летом не в большой реке, а в разгоряченной луже. А потому вероятен и мор рыбы. Также существует опасность подачи воды жителям города, для контроля за этим процессом в Тюмени и был введен режим повышенной готовности на фоне снижения уровня воды в Туре.

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Ранее «Наш город» подробно рассказывал о том, какое будущее прогнозируют тюменской Туре в Гидрометцентре России и почему этот прогноз пугает местных специалистов.

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