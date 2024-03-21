Настоящая история: чем прославились известные врачи братья Мазараки

Харлампий Мазараки основал больницу «Машгав Ладах». После ее открытия он долгое время был там единственным врачом. Также он руководил Греческой больницей и имел обширную частную практику. Стоит отметить, что к нему обращались не только по врачебным вопросам. Например, как-то раз купцы из Иерусалима попросили его оценить качество земельных территорий у деревни Омальбес, которые они собирались купить. С виду земля была неплохой, однако местные крестьяне часто страдали различными заболеваниями.