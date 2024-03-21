Настоящая история: чем прославились известные врачи братья Мазараки

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Современники братьев иногда даже называли их процесс лечения «ритуалом Мазараки».
Харлампий Васильевич Мазараки родился в 1825 году в Греции. В Афинах он изучал медицину, и в возрасте 27 лет ему поступило предложение перебраться в Иерусалим, чтобы возглавить созданный там русский госпиталь. Приглашение Харлампию направил управляющий делами Палестинской комиссии Б. П. Мансуров.
Брат Харлампия Никифор был младше него на 30 лет. Он родился в 1855 году и, последовав примеру старшего брата, выбрал профессию врача, а затем также переехал в Иерусалим, где продолжил медицинскую практику брата.
Харлампий Мазараки основал больницу «Машгав Ладах». После ее открытия он долгое время был там единственным врачом. Также он руководил Греческой больницей и имел обширную частную практику. Стоит отметить, что к нему обращались не только по врачебным вопросам. Например, как-то раз купцы из Иерусалима попросили его оценить качество земельных территорий у деревни Омальбес, которые они собирались купить. С виду земля была неплохой, однако местные крестьяне часто страдали различными заболеваниями.
После осмотра территории Мазараки твердо сказал, что в таком состоянии местность непригодна для нормальной жизни людей. На это были две причины: вокруг села находились болота, а в реку Яркон местные жители бросали туши домашнего скота, которые отравляли водоем.
После Харлампия больницу «Машгав Ладах» возглавил Никифор Мазараки. Параллельно он руководил греческой благотворительной ассоциацией «Абфайя». Никифор, как и его брат, пользовался огромным уважением жителей Иерусалима.
Помимо врачебной практики братья Мазараки в разные годы служили греческими консулами в Иерусалиме. Они были успешными дипломатами.
В 1860 году Харлампий Мазараки женился на русской дворянке Елизавете Алексеевне Корженевской, которая приехала в Иерусалим получить благословение на монашеский постриг. Встретившись с Харлампием, она поменяла планы на жизнь. В качестве подарка на свадьбу супруги получили икону Богоматери с Младенцем. Она должна была стать семейной реликвией, но у супругов не было детей, поэтому после смерти владельцев икона была утеряна.
О личной жизни Никифора Мазараки почти ничего не известно. По всей вероятности, он все свое время посвящал работе и никогда не был женат.
Старший из братьев Мазараки не знал иврита и везде ходил с переводчиком, с которым разговаривал по-итальянски. Никифор же говорил на латыни, идише, французском и иврите.
Супруга Харлампия Мазараки была родственницей матери советского режиссера Андрея Тарковского.
В 2007 году икона, подаренная Елизавете Мазараки на свадьбу, была найдена и вывезена из Америки. Семейную реликвию Мазараки принесли на экспертизу в Центральный музей древнерусской культуры имени Андрея Рублева. Это помогло пролить свет на некоторые факты биографии братьев Мазараки.
Харлампий Мазараки умер в 1892 году в Иерусалиме. Его брат Никифор за несколько лет до своей смерти вернулся в Грецию и умер в 1931 году.