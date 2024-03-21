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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Кейт Миддлтон может прокомментировать свое состояние в апреле

Молчание и странные фото: когда Кейт Миддлтон расскажет о своем здоровье?

21 марта 2024, 09:36
Фото: royal.uk

Кейт Миддлтон может прокомментировать свое состояние в апреле

Несмотря на то, что последние недели были непростыми для королевской семьи, люди ждут, что Кейт и Уильям продолжат публиковать фотографии в детские дни рождения. Ближайшее торжество состоится 23 апреля — принцу Луи исполнится шесть лет.

Друзья королевской семьи заявили, что Кейт и Уильям расстроены шумихой вокруг их брака. Когда ждать официальных комментариев — рассказывает newia.ru.

Что случилось с Кейт Миддлтон?

16 января Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего пропала из поля зрения СМИ, а единственный официально опубликованный снимок вызвал много подозрений — из-за явной ретуши его сочли фейковым.

Общественность ждет публикации новых снимков 23 апреля, в День рождения принца Луи, но еще больше она ждет комментариев от принцессы. Близкий к королевской семье источник заверяет, что Кейт и Уильям ценят любовь публики и знают, что люди ждут дни рождения их детей с нетерпением.

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Другой источник сообщил The Sunday Times, что принц и принцесса всегда открыты публике, поэтому расскажут все подробности, но только тогда, когда будут к этому готовы.

Шумиха вокруг снимка

Кейт прокомментировала ситуацию со снимком и призналась, что отретушировала его сама, так как хотела «принести немного радости» и опубликовать обнадеживающее фото в знак благодарности за поддержку, сообщил близкий к королевской семье источник.

Фото: bbcbreakingnews.com

Другой источник уверен, что отретушированный снимок — попытка соответствовать тому образу, к которому привыкла общественность. Принцесса знала, что люди будут тщательно рассматривать фотографию, поэтому самостоятельно обработала ее.

В начале недели Кейт призналась, что она действительно сама отретушировала фотографию и назвала себя фотографом-любителем. Однако свою команду она об этом не предупредила. В то же время в Кенсингтонском дворце заявили, что оригинальный снимок опубликован не будет.

Ранее «Наш город» писал, что Инстасамка заявила о своих намерениях сдать ЕГЭ. Певица собирает документы и готовится поступать в университет.

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