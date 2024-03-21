Молчание и странные фото: когда Кейт Миддлтон расскажет о своем здоровье?

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Друзья королевской семьи заявили, что Кейт и Уильям расстроены шумихой вокруг их брака. Когда ждать официальных комментариев — рассказывает newia.ru.
16 января Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего пропала из поля зрения СМИ, а единственный официально опубликованный снимок вызвал много подозрений — из-за явной ретуши его сочли фейковым.
Общественность ждет публикации новых снимков 23 апреля, в День рождения принца Луи, но еще больше она ждет комментариев от принцессы. Близкий к королевской семье источник заверяет, что Кейт и Уильям ценят любовь публики и знают, что люди ждут дни рождения их детей с нетерпением.
Другой источник сообщил The Sunday Times, что принц и принцесса всегда открыты публике, поэтому расскажут все подробности, но только тогда, когда будут к этому готовы.
Кейт прокомментировала ситуацию со снимком и призналась, что отретушировала его сама, так как хотела «принести немного радости» и опубликовать обнадеживающее фото в знак благодарности за поддержку, сообщил близкий к королевской семье источник.
Другой источник уверен, что отретушированный снимок — попытка соответствовать тому образу, к которому привыкла общественность. Принцесса знала, что люди будут тщательно рассматривать фотографию, поэтому самостоятельно обработала ее.
В начале недели Кейт призналась, что она действительно сама отретушировала фотографию и назвала себя фотографом-любителем. Однако свою команду она об этом не предупредила. В то же время в Кенсингтонском дворце заявили, что оригинальный снимок опубликован не будет.
Ранее «Наш город» писал, что Инстасамка заявила о своих намерениях сдать ЕГЭ. Певица собирает документы и готовится поступать в университет.