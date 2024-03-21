Мал пес, да дорог: сколько стоят самые дорогие щенки в Тюмени

Кинолог Коротков сразу обратил внимание на пункт про психику, так у таких собак может проявиться так называемый «синдром ярости», характеризующийся вспышкой агрессии, пес начинает кусать всех без разбора. Спаниели в целом достаточно эмоциональные собаки и часто гиперактивные, их поведение не походе на «Леди» из диснеевского мультика, которая часто и вдохновляет людей на покупку собаки этой породы.