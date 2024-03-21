Мал пес, да дорог: сколько стоят самые дорогие щенки в Тюмени

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Бесспорное лидерство в рейтинге самых дорогих собак Тюмени забирают щенки мальтипу. Это гибрид мальтийской болонки и той-пуделя. Стоимость такого малыша, который будучи взрослым не будет весить более 3 килограммов составляет до 150 тысяч рублей.
«Мама — мальтийская болонка мини (белая), есть паспорт и все прививки, вес мамы 2,5 кг. Папа — той-пудель, все документы есть, ркф, вес 2,2 кг. Родились 5 щенков, 3 девочки и 2 мальчика 5 февраля 2024 г. Окрас- капучино. Щенки будут до 2-х кг. Цена 150 тысяч», — указано в одном из объявлений.
По словам кинолога Виктора Короткова, главная привлекательность собак такой породы для покупателей — гипоаллергенность и отсутствие линьки. Кудряшки этих малышей не будет валяться во всему дому.
«Еще одно преимущество породы — это их неконфликтность. Они очень общительные и любопытные. Однако такие собаки достаточно непросты в дрессировке. Командам их обучить легко, а вот с поведением могут возникнуть проблемы, мальтипу очень своенравны», — говорит специалист.
Удивительно, нона втором месте оказались щенки американского кокер-спаниеля. Эту породу нельзя назвать трендовой, однако спросом она пользуется стабильным.
«Очень красивые, приучены гигиене с устойчивой психикой», — пишут о щенках в объявлении.
Кинолог Коротков сразу обратил внимание на пункт про психику, так у таких собак может проявиться так называемый «синдром ярости», характеризующийся вспышкой агрессии, пес начинает кусать всех без разбора. Спаниели в целом достаточно эмоциональные собаки и часто гиперактивные, их поведение не походе на «Леди» из диснеевского мультика, которая часто и вдохновляет людей на покупку собаки этой породы.
«Они очень зависимы от человека, порой это даже переходит границы здравого смысла. Если такая собака остается одна, то она может лаять, скулить — ей искренне очень тяжело справляться с одиночеством. В воспитании и дрессировке такие собаки тоже непросты, а потому стоит серьезно подумать и подготовиться, прежде чем брать на себя такую ответственность», — предупреждает кинолог.
Также на втором месте оказались и щенки породы Сиба-ину. Примечательно, что это самые большие по размеру собаки, встречающиеся в рейтинге. Хотя до немецких овчарок, догов и алабаев им, конечно, далеко.
Виктор Коротков указывает на то, что эти собаки очень самодостаточны и хорошо переносят одиночества. Несмотря на это, своего хозяина они тоже очень любят и будут рады эффективно проводить с ним время на прогулках или тренировках.
«За этой самодостаточностью, стоит указать, кроется любовь к самостоятельному познанию мира. Сиба-ину тихонечко, не мешая вам, сгрызет проводы, обкусает диван или еще где-то нашкодит и вину свою в пакости признавать не захочет. Это настоящее тихое торнадо», — характеризует собаку специалист.
Вместе с тем эта собака очень добрая и редко проявляет агрессию. Хотя дрессировке она поддается не так легко и зачастую будет непросто настроить пса на тренировку или заставить его выполнять команды.
Эта маленькая прелесть занимает третье место рейтинга. Порода называется — кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Несмотря на, по истине, королевское название породы, характер у этих маленьких собачек весьма приземленный. Они очень любят играть, неприхотливы в уходе, достаточно ласковы и в меру привязаны к хозяину.
«Это одна из самых позитивных собак. Они обычно всегда навеселе, готовы поиграть и пообниматься с хозяином. Огромный плюс — эти собаки не любят лаять, а потому эта очень комфортный товарищ для жизни в квартире. Его легко увлечь игрушками и воспитание обычно проходит без проблем», — расхваливает породу специалист.
При том не стоит забывать, что самые дешевые щенки в Тюмени — бесплатные. Они тоже ищут себе семьи и живут в приюте. К таким вариантам тоже стоит присмотреться. По словам кинолога, беспородные собаки живут дольше и отличаются особенной преданностью.