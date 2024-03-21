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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В Тюмени стоимость щенков достигает 150 тысяч рублей.

Мал пес, да дорог: сколько стоят самые дорогие щенки в Тюмени

21 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI
В Тюмени стоимость щенков достигает 150 тысяч рублей.

В Тюмени стоимость щенков достигает 150 тысяч рублей

Новые породы собак появляются достаточно часто, а потому рейтинг самых дорогих щенков постоянно обновляется. Если ранее тюменцы с ума сходили по корги и готовы были отдать за малыша кругленькую сумму, то теперь эти собаки стали дешевле. В лидерах по стоимости теперь кудрявые малыши — мальтипу.

2 килограмма счастья за 150 тысяч рублей

Фото: avito.ru

Бесспорное лидерство в рейтинге самых дорогих собак Тюмени забирают щенки мальтипу. Это гибрид мальтийской болонки и той-пуделя. Стоимость такого малыша, который будучи взрослым не будет весить более 3 килограммов составляет до 150 тысяч рублей.

«Мама — мальтийская болонка мини (белая), есть паспорт и все прививки, вес мамы 2,5 кг. Папа — той-пудель, все документы есть, ркф, вес 2,2 кг. Родились 5 щенков, 3 девочки и 2 мальчика 5 февраля 2024 г. Окрас- капучино. Щенки будут до 2-х кг. Цена 150 тысяч», — указано в одном из объявлений.

По словам кинолога Виктора Короткова, главная привлекательность собак такой породы для покупателей — гипоаллергенность и отсутствие линьки. Кудряшки этих малышей не будет валяться во всему дому.

«Еще одно преимущество породы — это их неконфликтность. Они очень общительные и любопытные. Однако такие собаки достаточно непросты в дрессировке. Командам их обучить легко, а вот с поведением могут возникнуть проблемы, мальтипу очень своенравны», — говорит специалист.
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Ушастый друг за 50 тысяч рублей

Фото: avito.ru

Удивительно, нона втором месте оказались щенки американского кокер-спаниеля. Эту породу нельзя назвать трендовой, однако спросом она пользуется стабильным.

«Очень красивые, приучены гигиене с устойчивой психикой», — пишут о щенках в объявлении.

Кинолог Коротков сразу обратил внимание на пункт про психику, так у таких собак может проявиться так называемый «синдром ярости», характеризующийся вспышкой агрессии, пес начинает кусать всех без разбора. Спаниели в целом достаточно эмоциональные собаки и часто гиперактивные, их поведение не походе на «Леди» из диснеевского мультика, которая часто и вдохновляет людей на покупку собаки этой породы.

«Они очень зависимы от человека, порой это даже переходит границы здравого смысла. Если такая собака остается одна, то она может лаять, скулить — ей искренне очень тяжело справляться с одиночеством. В воспитании и дрессировке такие собаки тоже непросты, а потому стоит серьезно подумать и подготовиться, прежде чем брать на себя такую ответственность», — предупреждает кинолог.
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50 тысяч за японского добряка

Фото: avito.ru

Также на втором месте оказались и щенки породы Сиба-ину. Примечательно, что это самые большие по размеру собаки, встречающиеся в рейтинге. Хотя до немецких овчарок, догов и алабаев им, конечно, далеко.

Виктор Коротков указывает на то, что эти собаки очень самодостаточны и хорошо переносят одиночества. Несмотря на это, своего хозяина они тоже очень любят и будут рады эффективно проводить с ним время на прогулках или тренировках.

«За этой самодостаточностью, стоит указать, кроется любовь к самостоятельному познанию мира. Сиба-ину тихонечко, не мешая вам, сгрызет проводы, обкусает диван или еще где-то нашкодит и вину свою в пакости признавать не захочет. Это настоящее тихое торнадо», — характеризует собаку специалист.

Вместе с тем эта собака очень добрая и редко проявляет агрессию. Хотя дрессировке она поддается не так легко и зачастую будет непросто настроить пса на тренировку или заставить его выполнять команды.

Малыш королевских кровей за 45 тысяч рублей

Фото: avito.ru

Эта маленькая прелесть занимает третье место рейтинга. Порода называется — кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Несмотря на, по истине, королевское название породы, характер у этих маленьких собачек весьма приземленный. Они очень любят играть, неприхотливы в уходе, достаточно ласковы и в меру привязаны к хозяину.

«Это одна из самых позитивных собак. Они обычно всегда навеселе, готовы поиграть и пообниматься с хозяином. Огромный плюс — эти собаки не любят лаять, а потому эта очень комфортный товарищ для жизни в квартире. Его легко увлечь игрушками и воспитание обычно проходит без проблем», — расхваливает породу специалист.

При том не стоит забывать, что самые дешевые щенки в Тюмени — бесплатные. Они тоже ищут себе семьи и живут в приюте. К таким вариантам тоже стоит присмотреться. По словам кинолога, беспородные собаки живут дольше и отличаются особенной преданностью.

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