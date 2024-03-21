Илья Баланин: Цифровой медицинский профиля появится в 14 регионах РФ

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В частности, Баланин сообщил, что в 2024 году в 14 российских регионах стартует апробация и внедрение цифрового медицинского профиля. По его словам, теперь информационные процессы перемещаются на единую технологическую площадку. Новшество даст возможность повысить эффективность учета данных, а также качество и доступность медицинской помощи. По окончании эксперимента будет решаться вопрос о масштабировании проекта на всю страну.
Как сообщает издание rg.ru, в рамках первого этапа планируется наладить взаимодействие медицинских учреждений, органов управления здравоохранением в регионах, страховых медицинских организаций и Фонда ОМС. Это позволит более эффективно контролировать качество медицинской помощи, наладить сопровождение граждан страховыми медицинскими представителями, а также принимать стратегические решения на основе полученных данных. С помощью подсистемы врачи смогут оценивать риски возникновения заболеваний у конкретных граждан и определять объем необходимой помощи или профилактических мер.
В свою очередь, медорганизации получат необходимые сведения обо всех пациентах, которым нужно первоочередное наблюдение, а орган управления здравоохранением субъекта сможет корректировать эту работу, что позволит Федеральному фонду ОМС точнее планировать объемы медицинской помощи из общей структуры заболеваемости в регионе.
Баланин добавил, что профилактическое направление по-прежнему остается в приоритете.
Согласно его заявлению, с этого года диспансеризацию можно будет пройти, не покидая рабочего места. Это регламентировано приказом Минздрава России. Многие медорганизации в стране имеют передвижные комплексы, которые оснащены необходимым оборудованием, в том числе аппаратами для проведения электрокардиографии и УЗИ, маммографами.
Начиная с 2024 года страховые медицинские организации и медицинские организации, которые проводят диспансеризацию на отдаленных территориях, будут информировать население отдаленных территориях о месте и времени проведения диспансеризации через газету или через старосту или размещать объявления в населенном пункте.
Баланин привел данные, что в 2023 году такие мероприятия прошли 82,8 млн человек. По результатам у 26% отсутствуют хронические неинфекционные заболевания, но имеются риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Глава ФОМС подчеркнул, что профилактические осмотры позволяют своевременно оказать медицинскую помощь. Так, благодаря этому доля смертельных случаев из-за онкологии в 2023 году снизилась на 0,6%, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний — на 3,2%.