nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Илья Баланин: Цифровой медицинский профиля появится в 14 регионах РФ

Илья Баланин: Цифровой медицинский профиля появится в 14 регионах РФ

21 марта 2024, 07:53
Фото: пресс-служба ФОМС
В беседе с журналистами РГ председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал о цифровых технологиях, применяемых в медицине, и о новшествах диспансеризации.

В частности, Баланин сообщил, что в 2024 году в 14 российских регионах стартует апробация и внедрение цифрового медицинского профиля. По его словам, теперь информационные процессы перемещаются на единую технологическую площадку. Новшество даст возможность повысить эффективность учета данных, а также качество и доступность медицинской помощи. По окончании эксперимента будет решаться вопрос о масштабировании проекта на всю страну.

Как сообщает издание rg.ru, в рамках первого этапа планируется наладить взаимодействие медицинских учреждений, органов управления здравоохранением в регионах, страховых медицинских организаций и Фонда ОМС. Это позволит более эффективно контролировать качество медицинской помощи, наладить сопровождение граждан страховыми медицинскими представителями, а также принимать стратегические решения на основе полученных данных. С помощью подсистемы врачи смогут оценивать риски возникновения заболеваний у конкретных граждан и определять объем необходимой помощи или профилактических мер.

В свою очередь, медорганизации получат необходимые сведения обо всех пациентах, которым нужно первоочередное наблюдение, а орган управления здравоохранением субъекта сможет корректировать эту работу, что позволит Федеральному фонду ОМС точнее планировать объемы медицинской помощи из общей структуры заболеваемости в регионе.

Баланин добавил, что профилактическое направление по-прежнему остается в приоритете.

Согласно его заявлению, с этого года диспансеризацию можно будет пройти, не покидая рабочего места. Это регламентировано приказом Минздрава России. Многие медорганизации в стране имеют передвижные комплексы, которые оснащены необходимым оборудованием, в том числе аппаратами для проведения электрокардиографии и УЗИ, маммографами.

Начиная с 2024 года страховые медицинские организации и медицинские организации, которые проводят диспансеризацию на отдаленных территориях, будут информировать население отдаленных территориях о месте и времени проведения диспансеризации через газету или через старосту или размещать объявления в населенном пункте.

Баланин привел данные, что в 2023 году такие мероприятия прошли 82,8 млн человек. По результатам у 26% отсутствуют хронические неинфекционные заболевания, но имеются риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Глава ФОМС подчеркнул, что профилактические осмотры позволяют своевременно оказать медицинскую помощь. Так, благодаря этому доля смертельных случаев из-за онкологии в 2023 году снизилась на 0,6%, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний — на 3,2%.

«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Вчера, 07:08
Сильнейшая магнитная буря обрушилась на Тюмень. Виноваты вспышки на Солнце
Сегодня, 06:48
Ипотека, длинною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса
Сегодня, 06:25
«Вас подсадили на бьюти-иглу»: тюменская феминистка выступила против салонов красоты
Сегодня, 05:19
Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область
Вчера, 09:40
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
19 марта, 06:02
"