Илья Баланин: Цифровой медицинский профиля появится в 14 регионах РФ

В частности, Баланин сообщил, что в 2024 году в 14 российских регионах стартует апробация и внедрение цифрового медицинского профиля. По его словам, теперь информационные процессы перемещаются на единую технологическую площадку. Новшество даст возможность повысить эффективность учета данных, а также качество и доступность медицинской помощи. По окончании эксперимента будет решаться вопрос о масштабировании проекта на всю страну.