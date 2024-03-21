Глава РЭО Буцаев анонсировал создание лаборатории для изучения переработки текстиля

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Стороны обсудили взаимодействие по ряду направлений, включая создание на базе вуза лаборатории для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изучения переработки текстильных отходов.
Денис Буцаев сообщил, что ключевым вопросом развития отрасли, который необходимо решить на пути построения экономики замкнутого цикла, является создание кадрового резерва. С этой целью на базе университета Косыгина появятся программы допобразования по подготовке специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также химической переработки текстиля. Глава РЭО добавил, что в ходе встречи также была затронута тема разработки и локализации технологий химической переработки в РФ. Об этом пишет newstracker.ru.
Согласно заявлению Валерия Белгородского, университет тесно сотрудничает с ППК «РЭО» в части создания технологий производства и переработки трудно перерабатываемых отходов, а именно отходов смешанного текстиля, и ему известно, что в сфере вторичной переработки циркулярной экономики не хватает более 30 тысяч специалистов. Белгородский добавил, что все специалисты, прошедшие обучение в вузе, обязательно будут востребованы на рынке труда.
На базе университета также пройдут НИОКР по разработке технологий химической утилизации текстильных отходов с последующим производством из получаемого вторичного сырья натурального, лиоцельного и полиэфирного синтетического волокон.
По словам директора по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгия Петришина, около 90% натурального и синтетического волокна импортируются в Россию. РЭО также видит огромный потенциал синергии отрасли легкой промышленности и отрасли обращения с отходами в отношении создания вторичной сырьевой базы.
При посещении вуза глава РЭО осмотрел технопарк, а также выставочные залы. Совместно с Валерием Белгородским он провел открытую лекцию «Ответственное потребление текстиля, обращение с отходами текстиля в России» для студентов и преподавателей.