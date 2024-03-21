Глава РЭО Буцаев анонсировал создание лаборатории для изучения переработки текстиля

Денис Буцаев сообщил, что ключевым вопросом развития отрасли, который необходимо решить на пути построения экономики замкнутого цикла, является создание кадрового резерва. С этой целью на базе университета Косыгина появятся программы допобразования по подготовке специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также химической переработки текстиля. Глава РЭО добавил, что в ходе встречи также была затронута тема разработки и локализации технологий химической переработки в РФ. Об этом пишет newstracker.ru.