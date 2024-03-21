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До конца июня «Страна Девелопмент» увеличила материнский капитал до 1 млн рублей

До конца июня «Страна Девелопмент» увеличила материнский капитал до 1 млн рублей

21 марта 2024, 08:07
Фото: Иван Бархатов
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«Страна Девелопмент» увеличила материнский капитал на первого ребенка до 800 тысяч рублей, на второго и последующих — до 1 млн рублей. Это означает, что при покупке квартир тюменских проектов застройщика с использованием такого вида господдержки можно получить дополнительную скидку.

В марте российскую новостную повестку взорвало сообщение о том, что в Государственной Думе предложили увеличить размер материнского капитала на второго и третьего ребенка до одного миллиона рублей. Планируется, что изменения вступят в силу 1 февраля 2025 года.

Застройщик «Страна Девелопмент» решил не дожидаться принятия закона и уже сейчас увеличил семейный капитал на второго и последующих детей до 1 млн рублей, а на первого ребенка — до 800 тысяч рублей. Благодаря этому, при оформлении сделки на покупку жилой площади у тюменского девелопера с использованием средств семейного капитала, можно получить дополнительную скидку. Предложение действует до конца июня 2024 года и распространяется на пул квартир во всех тюменских проектах «Страны».

Фото: Иван Бархатов

Согласно статистике, больше половины российских семей, которые с 2007 года получили материнский капитал, направили деньги на улучшение жилищных условий — внесли первый взнос по ипотеке или погасили уже существующий кредитный договор, купили дом или квартиру, вложились в реконструкцию или достройку дома.

Примечательно, что на сегодняшний день «Страна Девелопмент» предлагает квартиры сразу в шести проектах, которые находятся в разных частях Тюмени. Разнообразие вариантов позволяет выбрать подходящий для каждой семьи.

Жилые комплексы «Домашний» и «Юнион» находятся в районе Плеханово. Проект «Сердце Сибири» — в деловом центре города, в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. ЖК «Звездный» расположился на Мысу рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл». «Авторский» возводится рядом с городской набережной. «Европейский берег 2.0» находится в заречной части города прямо на берегу Туры.

Фото: Иван Лебедев

Все жилые комплексы «Страны Девелопмент» обеспечены семейной инфраструктурой — закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, близость школ и детских садов. В некоторых проектах, например, «Юнион», «Европейский берег 2.0», «Сердце Сибири», муниципальные и частные детские сады будут расположены внутри самих кварталов. В ЖК «Авторский» дошкольное образовательное учреждение разместится на первом этаже одного из домов.

За получением подробной консультации, можно позвонить по номеру телефона +7 345 239-43-86 или записаться на встречу в офисах продаж.

ООО Специализированный застройщик «Зеленый мыс». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

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