До конца июня «Страна Девелопмент» увеличила материнский капитал до 1 млн рублей

Застройщик «Страна Девелопмент» решил не дожидаться принятия закона и уже сейчас увеличил семейный капитал на второго и последующих детей до 1 млн рублей, а на первого ребенка — до 800 тысяч рублей. Благодаря этому, при оформлении сделки на покупку жилой площади у тюменского девелопера с использованием средств семейного капитала, можно получить дополнительную скидку. Предложение действует до конца июня 2024 года и распространяется на пул квартир во всех тюменских проектах «Страны».