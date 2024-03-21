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В Тюмень с концертом приедет популярна рок-группа «Звери»

«Для тебя. 20 лет»: группа «Звери» даст юбилейный концерт в Тюмени

21 марта 2024, 03:40
Фото: ВК ЗВЕРИ

В Тюмень с концертом приедет популярна рок-группа «Звери»

В Тюмени с концертом «20 лет. Для тебя» выступит популярная в 2000-х группа «Звери». Выступление состоится 30 апреля во Дворце спорта.

Продажа билетов уже открыта — пока большая часть мест свободны. Стоимость составляет от 2 тысяч до 8 тысяч рублей.

Концерт группы «Звери» в Тюмени состоится в рамках гастрольного тура, посвященного 20-летию музыкально коллектива. Зрителей ждет исполнение полюбившихся хитов «, „Районы-кварталы“, „До скорой встречи“, „Для тебя“, „Дожди-пистолеты“ и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили все билеты на выступление группы «Любэ». Концерт состоялся накануне, 20 марта, в Тюменской филармонии.

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