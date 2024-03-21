Бастрыкин заступился за тюменцев, которых работодатель оставил без зарплаты

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Женщина, ранее работавшая в ООО «ЛСК», обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Тюменка заявила, что она и ее коллеги остались без зарплат и других выплат из-за бывшего работодателя.
Работники уже обращались в суд и были признаны потерпевшими, но компания закрыла глаза на решение суда, поэтому заработанных честным трудом денег они так и не увидели. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о результатах расследования уголовного дела.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец, обвинивший ямальца в попытке убийства, записал видеообращение к Бастрыкину и попросил о помощи. Предприниматель боится за свою жизнь, так как нападавший находится на свободе.