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Бастрыкин заступился за тюменцев, которым работодатель не платит зарплату

Бастрыкин заступился за тюменцев, которых работодатель оставил без зарплаты

21 марта 2024, 02:50
Фото: 1MI

Бастрыкин заступился за тюменцев, которым работодатель не платит зарплату

Суд встал на сторону работников, но организация деньги все равно не выплатила. Расследование уголовного дела на контроле у Следственного комитета.

Женщина, ранее работавшая в ООО «ЛСК», обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Тюменка заявила, что она и ее коллеги остались без зарплат и других выплат из-за бывшего работодателя.

Работники уже обращались в суд и были признаны потерпевшими, но компания закрыла глаза на решение суда, поэтому заработанных честным трудом денег они так и не увидели. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о результатах расследования уголовного дела.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец, обвинивший ямальца в попытке убийства, записал видеообращение к Бастрыкину и попросил о помощи. Предприниматель боится за свою жизнь, так как нападавший находится на свободе.

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