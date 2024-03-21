Бастрыкин заступился за тюменцев, которых работодатель оставил без зарплаты

Работники уже обращались в суд и были признаны потерпевшими, но компания закрыла глаза на решение суда, поэтому заработанных честным трудом денег они так и не увидели. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад о результатах расследования уголовного дела.