В 2028 году доля карточных платежей в розничной торговле может увеличиться до 90%

Согласно прогнозам компании Frank RG, доля использования карт при оплате покупок в магазинах может достичь 90% к 2028 году. В настоящее время уже 83% всех операций в розничной торговле происходят с использованием карт, что свидетельствует о быстром росте безналичных платежей.