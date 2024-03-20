nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

В 2028 году доля карточных платежей в розничной торговле может увеличиться до 90%

20 марта 2024, 18:41
Согласно прогнозам компании Frank RG, доля использования карт при оплате покупок в магазинах может достичь 90% к 2028 году. В настоящее время уже 83% всех операций в розничной торговле происходят с использованием карт, что свидетельствует о быстром росте безналичных платежей.

Исследование также предсказывает значительное снижение доли наличных платежей до 10%. Это означает, что все меньше потребителей и предпринимателей будут использовать наличные деньги для оплаты товаров и услуг, пишет pravda.ru.

Старший проектный лидер компании Frank RG, Анна Стогниенко, отмечает, что в оставшихся 10% показателе будет учтено как использование наличных денег, так и альтернативных безналичных технологий, например, QR-кодов.

«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Сегодня, 07:08
«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения
Сегодня, 08:23
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
Вчера, 09:30
«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
Сегодня, 02:42
Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область
Сегодня, 09:40
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
Вчера, 06:02
"