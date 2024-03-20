В 2028 году доля карточных платежей в розничной торговле может увеличиться до 90%

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Исследование также предсказывает значительное снижение доли наличных платежей до 10%. Это означает, что все меньше потребителей и предпринимателей будут использовать наличные деньги для оплаты товаров и услуг, пишет pravda.ru.
Старший проектный лидер компании Frank RG, Анна Стогниенко, отмечает, что в оставшихся 10% показателе будет учтено как использование наличных денег, так и альтернативных безналичных технологий, например, QR-кодов.