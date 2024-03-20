ТюмГУ стал финалистом всероссийской Премии «HR-бренд»

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Премия «HR-бренд» проводится компанией HeadHunter ежегодно, начиная с 2006-го. Это главный всероссийский конкурс для различных организаций, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. В 2024 году заявки на участие подали 127 компаний. Примечательно, что ТюмГУ является единственным финалистом, который представил HR-проект от академического сообщества.
Все проекты проходят строгий экспертный отбор в несколько этапов. В первую очередь, оценивались актуальность замысла, современность методов реализации и эффективность. В Экспертный совет входят HR-директора ведущих российских и международных компаний, а также известные на рынке эксперты и консультанты.
Управление по работе с персоналом Тюменского государственного университета планомерно реализует политику управления человеческим капиталом. Все реализуемые проекты направлены на привлечение, адаптацию, мотивацию, обучение и развитие персонала. В числе разработок можно выделить: программу академической релокации, программу привлечения молодых преподавателей, программу академической ипотеки, адаптационную программу, цифровой профиль сотрудника, академический контракт, индивидуальный контракт с заведующими кафедрами, программы внутреннего и внешнего обучения, конкурс педагогического мастерства.
Управление по работе с персоналом активно ведет работу по развитию бренда университета как работодателя. Разработанные нами программы в большинстве своем уникальны для академического сообщества. Участие во всероссийской премии HR-бренд нами принято впервые, для нас это был новый вызов. Стоит отметить, что в отборе принимают участие много известных мировых корпораций и компаний, такие масштабы безусловно впечатляют и накладывают большую степень ответственности. По результатам отбора ТюмГУ вошел в состав финалистов и претендует на призовое место. Высокая оценка экспертного жюри премии для нас является отличным индикатором нашей деятельности, — рассказал руководитель группы HR-проектов, начальник управления по работе с персоналом ТюмГУ Евгений Винниченко.
В этом году торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве 29 мая.