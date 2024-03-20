ТюмГУ стал финалистом всероссийской Премии «HR-бренд»

Премия «HR-бренд» проводится компанией HeadHunter ежегодно, начиная с 2006-го. Это главный всероссийский конкурс для различных организаций, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. В 2024 году заявки на участие подали 127 компаний. Примечательно, что ТюмГУ является единственным финалистом, который представил HR-проект от академического сообщества.