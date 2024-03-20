Тюменцы попали на встречу с Путиным в Кремле

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Среди гостей оказались народный учитель РФ Ольга Ройтблат, директор Регионального Центра «Семья» Елена Перминова, директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, спортсмен, организатор спортивных мероприятий Иван Шмонин.
Напомним, что сегодня, 20 марта глава государства провел встречу в Кремле со своими доверенными лицами. В торжественном зале собрались свыше 500 человек. Российский лидер поблагодарил присутствующих за активную работу на выборах, а также выразил признательность избирателям. В завершение своих слов Владимир Путин добавил, что его победа на выборах — это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно состоятся.