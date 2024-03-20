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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Тюменцы попали на встречу с Путиным в Кремле

Тюменцы попали на встречу с Путиным в Кремле

20 марта 2024, 14:11
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Жители Тюмени попали на встречу с Путиным в зале Большого Кремлевского дворца. Фотографию с мероприятия они опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Выборы

Среди гостей оказались народный учитель РФ Ольга Ройтблат, директор Регионального Центра «Семья» Елена Перминова, директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, спортсмен, организатор спортивных мероприятий Иван Шмонин.

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Напомним, что сегодня, 20 марта глава государства провел встречу в Кремле со своими доверенными лицами. В торжественном зале собрались свыше 500 человек. Российский лидер поблагодарил присутствующих за активную работу на выборах, а также выразил признательность избирателям. В завершение своих слов Владимир Путин добавил, что его победа на выборах — это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно состоятся.

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