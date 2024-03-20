Тюменцы попали на встречу с Путиным в Кремле

Напомним, что сегодня, 20 марта глава государства провел встречу в Кремле со своими доверенными лицами. В торжественном зале собрались свыше 500 человек. Российский лидер поблагодарил присутствующих за активную работу на выборах, а также выразил признательность избирателям. В завершение своих слов Владимир Путин добавил, что его победа на выборах — это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно состоятся.