Школы Тюмени открывают набор первоклашек: как записаться и какие документы взять

Как сообщили в департаменте образования администрации, подать заявление на прием ребенка в школу можно через портал «Госуслуги» или обратившись лично к руководству образовательного учреждения. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении школьника, а также документ, подтверждающий наличие льгот.