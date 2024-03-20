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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

В Тюмени с 1 апреля начнется набор первоклассников в школы

Школы Тюмени открывают набор первоклашек: как записаться и какие документы взять

20 марта 2024, 10:45
Фото: 1MI

В Тюмени с 1 апреля начнется набор первоклассников в школы

В понедельник, 1 апреля, школы Тюмени начнут запись детей в первые классы. Зачислять детей будут как по месту жительства, так и тех, у кого есть право на приоритетное поступление.

Как сообщили в департаменте образования администрации, подать заявление на прием ребенка в школу можно через портал «Госуслуги» или обратившись лично к руководству образовательного учреждения. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении школьника, а также документ, подтверждающий наличие льгот.

Первую волну зачисления запланировано провести с 1 апреля по 30 июня, вторую — с 6 июля до 5 сентября.

Новую школу откроют в 2026 году в центре Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал о возведении нового корпуса школы №56 в Тюмени. Как стало известно, здание возвели в 2023 году, однако мест всем не хватило. Решение о реконструкции объекта приняли после петиции возмущающихся родителей.

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