Школы Тюмени открывают набор первоклашек: как записаться и какие документы взять

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщили в департаменте образования администрации, подать заявление на прием ребенка в школу можно через портал «Госуслуги» или обратившись лично к руководству образовательного учреждения. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении школьника, а также документ, подтверждающий наличие льгот.
Первую волну зачисления запланировано провести с 1 апреля по 30 июня, вторую — с 6 июля до 5 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал о возведении нового корпуса школы №56 в Тюмени. Как стало известно, здание возвели в 2023 году, однако мест всем не хватило. Решение о реконструкции объекта приняли после петиции возмущающихся родителей.