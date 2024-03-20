Школьник из Тюмени спасся от стаи собак при помощи тревожной кнопки

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
После поступившего сигнала на место встречи приехала мать и отогнала животных. Вызывать сотрудников отлова женщина не стала, так как ей стало жалко беспризорных собак.
Известно, что приложение с тревожной кнопкой она сама установила на смартфон сына. Навигатор показывает точную геолокацию родителю, сообщает NEFT.
Отметим, что ранее подобные случаи уже были в Тюмени. Стая беспризорных псов едва не растерзала маленького ребенка на улице Краснооктябрьской. Инцидент произошел в феврале этого года и оказался заснят на камеру видеонаблюдения.