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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:36

Школьник из Тюмени спасся от стаи собак при помощи тревожной кнопки

Школьник из Тюмени спасся от стаи собак при помощи тревожной кнопки

20 марта 2024, 15:34
Фото: 1MI
Ребенок из Тюмени спасся от стаи собак с помощью тревожной кнопки. Инцидент с преследованием собак произошел, когда 9-летний мальчик возвращался домой после школы.

После поступившего сигнала на место встречи приехала мать и отогнала животных. Вызывать сотрудников отлова женщина не стала, так как ей стало жалко беспризорных собак.

Известно, что приложение с тревожной кнопкой она сама установила на смартфон сына. Навигатор показывает точную геолокацию родителю, сообщает NEFT.

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Отметим, что ранее подобные случаи уже были в Тюмени. Стая беспризорных псов едва не растерзала маленького ребенка на улице Краснооктябрьской. Инцидент произошел в феврале этого года и оказался заснят на камеру видеонаблюдения.

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