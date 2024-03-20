После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк станут еще устойчивее

Потанин описал это слияние как возможность, благодаря которой один плюс один может превзойти два. Оба банка сохранят особенности, команды и стандарты обслуживания клиентов. При этом Росбанк предоставит свой опыт работы с корпоративными и приватными клиентами, наработки в сфере международного банкинга и высокую надежность, дополняя компетенции Тинькофф. В свою очередь, инновационный подход и база розничных клиентов Тинькофф смогут дополнить профиль Росбанка, особенно в сфере технологий и IT.