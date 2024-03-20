После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк станут еще устойчивее

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Согласно данному решению, оба банка будут использовать прежние названия и сохранят права на деятельность после процесса интеграции. В поддержку такого объединения высказался президент «Интерроса» Владимир Потанин, который также является акционером Росбанка и «ТКС Холдинга». Об этом пишет Interfax.
Потанин описал это слияние как возможность, благодаря которой один плюс один может превзойти два. Оба банка сохранят особенности, команды и стандарты обслуживания клиентов. При этом Росбанк предоставит свой опыт работы с корпоративными и приватными клиентами, наработки в сфере международного банкинга и высокую надежность, дополняя компетенции Тинькофф. В свою очередь, инновационный подход и база розничных клиентов Тинькофф смогут дополнить профиль Росбанка, особенно в сфере технологий и IT.
О подобном решении стало известно после объявления о планах слияния банков Тинькофф и Росбанка в универсальную банковскую группу. Участие в сделке со стороны Тинькофф будет проводиться посредством дополнительной эмиссии акций, параметры которой были утверждены на собрании совета директоров.
Аналитики отмечают позитивную реакцию рынка на объединение. Акции Росбанка за прошлую неделю показали рост на 12%, причем Росбанк единственный среди частных банков имеет высшую оценку надежности RuAAA от АКРА.
Напомним, что в 2022 году «Интеррос» заявил о приобретении 35% акций группы Тинькофф, сделка была одобрена Центральным банком России.