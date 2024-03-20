К закрытию ледовых переправ начали готовиться в Тюменской области

Из-за потепления лед на реках стал тоньше, а местами уже выступила вода. В связи с этим, ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на реке Иртыш в Увате, Тугалово и деревне Экстезерь, а также на реке Тобол в Ярково могут быть закрыты, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.