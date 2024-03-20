К закрытию ледовых переправ начали готовиться в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Из-за потепления лед на реках стал тоньше, а местами уже выступила вода. В связи с этим, ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на реке Иртыш в Увате, Тугалово и деревне Экстезерь, а также на реке Тобол в Ярково могут быть закрыты, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
После закрытия переправы в Увате перемещение пешеходов с левого берега на правый будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. В Ярково и деревне Экстезерь имеются альтернативные пути объезда.
В Тугалово пешеходов будут перемещать на пароме после схода льда. В ГУС ТО добавили, что сроки закрытия могут быть скорректированы в зависимости от состояния льда и погоды.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области уменьшили грузоподъемность ледовой переправы «Тобольск — Бекерево». В ближайшее время на переправе установят соответствующие знаки.