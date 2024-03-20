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Ледовые переправы в Тюменской области начнут закрывать с 25 марта

К закрытию ледовых переправ начали готовиться в Тюменской области

20 марта 2024, 07:47
Фото: 1MI

Ледовые переправы в Тюменской области начнут закрывать с 25 марта

Из-за повышения температуры воздуха на днях начнут закрываться ледовые переправы. Стало известно, как будет организовано передвижение пешеходов и автомобилей после их закрытия.

Из-за потепления лед на реках стал тоньше, а местами уже выступила вода. В связи с этим, ориентировочно с 25 марта ледовые переправы на реке Иртыш в Увате, Тугалово и деревне Экстезерь, а также на реке Тобол в Ярково могут быть закрыты, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

После закрытия переправы в Увате перемещение пешеходов с левого берега на правый будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. В Ярково и деревне Экстезерь имеются альтернативные пути объезда.

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В Тугалово пешеходов будут перемещать на пароме после схода льда. В ГУС ТО добавили, что сроки закрытия могут быть скорректированы в зависимости от состояния льда и погоды.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области уменьшили грузоподъемность ледовой переправы «Тобольск — Бекерево». В ближайшее время на переправе установят соответствующие знаки.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Переправа#Погодные условия#Ледовые переправы#Любовь Селезнева
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