Известный спортсмен погиб в ДТП на трассе Омск -Тюмень

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как сообщает журналистка Валентина Гречко-Мирошниченко, 15 марта Сергей вместе с женой и детьми проголосовал на выборах, а после отправился в очередной рейс, который стал для него последним.
Мужчина был многократным победителем областных и районных соревнований по мотокроссу, достойным преемником своего отца — Владимира Алексеевича Назарова.
Прощание с погибшим состоится в Калачинске завтра, 21 марта.
Ранее «Наш город» сообщал, что страшная авария на трассе Омск-Тюмень унесла жизнь известной молодой журналистки Анны Никитенко. Девушку похоронили в Тюкалинске. Коллеги описывают Анну, как позитивного и смелого человека и заявляют, что она помогла сотням людей в их сложных жизненных ситуациях. Публикации Никитенко всегда отличались ее остротой мысли.