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Известный спортсмен погиб в ДТП на трассе Омск -Тюмень

Известный спортсмен погиб в ДТП на трассе Омск -Тюмень

20 марта 2024, 11:39
Фото: предоставлено Валентиной Гречко-Мирошниченко
Известный калачинский спортсмен Сергей Назаров погиб в страшной аварии на трассе Омск — Тюмень.
Сюжет
ДТП

Как сообщает журналистка Валентина Гречко-Мирошниченко, 15 марта Сергей вместе с женой и детьми проголосовал на выборах, а после отправился в очередной рейс, который стал для него последним.

Мужчина был многократным победителем областных и районных соревнований по мотокроссу, достойным преемником своего отца — Владимира Алексеевича Назарова.

Прощание с погибшим состоится в Калачинске завтра, 21 марта.

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Ранее «Наш город» сообщал, что страшная авария на трассе Омск-Тюмень унесла жизнь известной молодой журналистки Анны Никитенко. Девушку похоронили в Тюкалинске. Коллеги описывают Анну, как позитивного и смелого человека и заявляют, что она помогла сотням людей в их сложных жизненных ситуациях. Публикации Никитенко всегда отличались ее остротой мысли.

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