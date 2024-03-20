Известный спортсмен погиб в ДТП на трассе Омск -Тюмень

Ранее «Наш город» сообщал, что страшная авария на трассе Омск-Тюмень унесла жизнь известной молодой журналистки Анны Никитенко. Девушку похоронили в Тюкалинске. Коллеги описывают Анну, как позитивного и смелого человека и заявляют, что она помогла сотням людей в их сложных жизненных ситуациях. Публикации Никитенко всегда отличались ее остротой мысли.