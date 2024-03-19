Входящие в реестр МТК компании получили первые кредиты на 2 млрд рублей в 2024 году

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 08:59
По информации издания regnum.ru, Александр Исаевич отметил, что государство уделяет особое внимание развитию технологий. По его словам, это касается не только сферы информационных технологий, но также науки, медицины и производственных компаний. Стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO» была разработана специально для развития потенциала таких предприятий. Исаевич также отметил, что МСП Банк является оператором программы кредитования высокотехнологичного бизнеса по ставке 3% годовых. Решение о расширении программы путем увеличения суммы кредита для МТК и распространении льгот на сферу малого и среднего предпринимательства пользуется спросом со стороны бизнеса. Это также будет способствовать ускорению импортозамещения в важных отраслях и положительно скажется на технологическом суверенитете России.
Изменения в программу были подготовлены Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП. В соответствии с ними малые технологические компании теперь могут получать кредиты в размере до 1 миллиарда рублей от МСП Банка по ставке 3% годовых через упрощенную процедуру. Проходить экспертизу и предоставлять документы, подтверждающие инновационность, потенциальным заемщикам больше не требуется — весь процесс полностью автоматизирован в рамках подачи заявки через цифровую платформу МСП.РФ.
Среди первых компаний, получивших кредиты по новым условиям в статусе МТК, «ИВК АИР Групп», специализирующаяся на разработке инженерных решений для аэродромных объектов. Компания получила кредит на сумму 300 миллионов рублей. Средства будут использованы для пополнения оборотных средств. Также среди первых МТК, получивших кредиты по 3%, компания «НПП „Технология“ из Челябинской области, которая занимается производством модификаторов для чугуна и стали, а также поставками оборудования для этих процессов. Сумма предоставленного кредита составила 300 миллионов рублей.
Несколько предприятий получили статус малых технологических компаний уже в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование.
Напомним, что МСП Банк принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект был запущен по инициативе президента России Владимира Путина, а его куратором является первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.