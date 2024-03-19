Входящие в реестр МТК компании получили первые кредиты на 2 млрд рублей в 2024 году

По информации издания regnum.ru, Александр Исаевич отметил, что государство уделяет особое внимание развитию технологий. По его словам, это касается не только сферы информационных технологий, но также науки, медицины и производственных компаний. Стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO» была разработана специально для развития потенциала таких предприятий. Исаевич также отметил, что МСП Банк является оператором программы кредитования высокотехнологичного бизнеса по ставке 3% годовых. Решение о расширении программы путем увеличения суммы кредита для МТК и распространении льгот на сферу малого и среднего предпринимательства пользуется спросом со стороны бизнеса. Это также будет способствовать ускорению импортозамещения в важных отраслях и положительно скажется на технологическом суверенитете России.