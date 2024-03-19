В Рослесхозе рассказали, когда начнется пик пожароопасного сезона в Тюмени

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Согласно его заявлению, серьезная и сложная ситуация прогнозируется в Курганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областях и в республике Башкортостан, пишет ТАСС.
Серьезная задача по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду ставится перед исполнительными органами и аварийно-спасательными службами. Меры предупреждения пожаров, обеспечение безопасности населения и природы является приоритетом в данных регионах.
Напомним, что в 2023 году было зафиксировано свыше 200 лесных пожаров на территории Тюменской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев заявлял о необходимости принятия дополнительных мер в регионе для устранения текущей проблемы.