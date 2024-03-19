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Updated Сегодня, 12:04

Рослесхоз предупредил Тюменскую область о пике пожароопасного сезона весной

В Рослесхозе рассказали, когда начнется пик пожароопасного сезона в Тюмени

19 марта 2024, 12:02
Фото: 1MI

Рослесхоз предупредил Тюменскую область о пике пожароопасного сезона весной

На конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону, глава Рослесхоза Иван Советников предупредил о надвигающемся пике пожароопасности.

Согласно его заявлению, серьезная и сложная ситуация прогнозируется в Курганской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской областях и в республике Башкортостан, пишет ТАСС.

Серьезная задача по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду ставится перед исполнительными органами и аварийно-спасательными службами. Меры предупреждения пожаров, обеспечение безопасности населения и природы является приоритетом в данных регионах.

При пожаре в многоквартирном доме в Тюменской области погиб человек
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Напомним, что в 2023 году было зафиксировано свыше 200 лесных пожаров на территории Тюменской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев заявлял о необходимости принятия дополнительных мер в регионе для устранения текущей проблемы.

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