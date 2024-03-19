В Рослесхозе рассказали, когда начнется пик пожароопасного сезона в Тюмени

Напомним, что в 2023 году было зафиксировано свыше 200 лесных пожаров на территории Тюменской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев заявлял о необходимости принятия дополнительных мер в регионе для устранения текущей проблемы.