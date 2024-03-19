В РЭО объяснили, как инвесторы в отрасль ТКО могут более чем вдвое сократить расходы

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Согласно информации, озвученной в ходе выступления на форуме Wasma 2024 Сергеем Королевым, заместителем генерального директора по инвестиционному развитию РЭО, для инвестирующих в создание новых объектов по обработке и утилизации ТКО действует льготная ставка.
Специалист отметил: значимой проблемой в настоящее время стал рост ключевой ставки. При этом признаков ее снижения в ближайшее время не наблюдается. Немалая часть концессионных соглашений заключалась с учетом льготной ставки, предлагаемой РЭО, порядка 6,5−6,6% годовых при ключевой ставке в 16%. Вне зависимости от ее колебаний ставка РЭО, демонстрируя стабильность, по годам практически не изменяется. И это именно то, что ищут инвесторы, пишет 56orb.ru.
РЭО предоставляет инвесторам льготные займы из средств от выпуска собственных облигаций для финансовой поддержки проектов в отрасли ТКО. Нужно отметить, что объемы финансирования могут достигать 95% от стоимости проекта. Субсидирование купонной ставки по облигациям составляет 90% от ключевой ставки Центробанка России в рамках постановления Правительства РФ № 906.
В московском ЦВК «Экспоцентр» с 19 по 21 марта проводится 20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma.
Сессия РЭО «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» по треку Российского экологического форума (РЭФ) состоялась 19 марта.
Ключевой задачей ППК «Российский экологический оператор», учрежденной 14 января 2019 года в соответствии с указом президента России, является формирование в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и последующего снижения экологической нагрузки на население в соответствии с положениями национального проекта «Экология». Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и сокращение на 50% количества ТКО, направляемых на захоронение. Достижение данных показателей возможно исключительно в условиях построения экономики замкнутого цикла.