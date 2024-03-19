В РЭО объяснили, как инвесторы в отрасль ТКО могут более чем вдвое сократить расходы

Специалист отметил: значимой проблемой в настоящее время стал рост ключевой ставки. При этом признаков ее снижения в ближайшее время не наблюдается. Немалая часть концессионных соглашений заключалась с учетом льготной ставки, предлагаемой РЭО, порядка 6,5−6,6% годовых при ключевой ставке в 16%. Вне зависимости от ее колебаний ставка РЭО, демонстрируя стабильность, по годам практически не изменяется. И это именно то, что ищут инвесторы, пишет 56orb.ru.