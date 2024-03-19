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Более 37 миллиардов рублей должны налоговой бизнесмены в Тюменской области

Тюменские компании задолжали налоговой более 37 миллиардов рублей

19 марта 2024, 02:41
Фото: 1MI

Более 37 миллиардов рублей должны налоговой бизнесмены в Тюменской области

Долги перед налоговой в регионе имеют более 8 тысяч юридических лиц. При этом, год назад должников было больше.

По данным на март, тюменские компании должны налоговой более 37 миллиардов рублей. При этом, относительно марта 2023 года сумма долга сократилась на 17%, но в сравнении с мартом 2022 года выросла на 1%, сообщили в пресс-службе регионального УФНС России РБК Тюмень.

Налогоплательщиков, имеющих долги, за год стало меньше на 61,4% — в марте 2024 года их было 8 тысяч. Наибольшая сумма задолженности юрлиц — по федеральным налогам, в том числе по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость.

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Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область попала в антирейтинг по закредитованности населения. Объем задолженности перед банками в расчете на одного человека вырос за год на 156 тысяч.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Налоговая служба#Налог#Долги#Юридические лица#Любовь Селезнева
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