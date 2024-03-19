Тюменские компании задолжали налоговой более 37 миллиардов рублей

Налогоплательщиков, имеющих долги, за год стало меньше на 61,4% — в марте 2024 года их было 8 тысяч. Наибольшая сумма задолженности юрлиц — по федеральным налогам, в том числе по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость.