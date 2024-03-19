Тюменские компании задолжали налоговой более 37 миллиардов рублей

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По данным на март, тюменские компании должны налоговой более 37 миллиардов рублей. При этом, относительно марта 2023 года сумма долга сократилась на 17%, но в сравнении с мартом 2022 года выросла на 1%, сообщили в пресс-службе регионального УФНС России РБК Тюмень.
Налогоплательщиков, имеющих долги, за год стало меньше на 61,4% — в марте 2024 года их было 8 тысяч. Наибольшая сумма задолженности юрлиц — по федеральным налогам, в том числе по налогу на прибыль и по налогу на добавленную стоимость.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область попала в антирейтинг по закредитованности населения. Объем задолженности перед банками в расчете на одного человека вырос за год на 156 тысяч.