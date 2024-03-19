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В Тюменской области при пожаре в квартире погиб человек

При пожаре в многоквартирном доме в Тюменской области погиб человек

19 марта 2024, 02:19
Фото: 1MI

В Тюменской области при пожаре в квартире погиб человек

Страшный пожар произошел вчера днем в одной из квартир в доме на улице Ялуторовской в Ишиме. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух людей.

К моменту прибытия первых пожарных наблюдался дым из окна квартиры на первом этаже. На месте происшествия работали 11 огнеборцев и 3 единицы техники.

Из зоны воздействия опасных факторов эвакуированы три человека, еще двоих удалось спасти. При пожаре погиб один человек. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.

Видео: МЧС Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Боровлянка Голышмановского района сгорел частный дом. При пожаре погиб один человек.

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