При пожаре в многоквартирном доме в Тюменской области погиб человек

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
К моменту прибытия первых пожарных наблюдался дым из окна квартиры на первом этаже. На месте происшествия работали 11 огнеборцев и 3 единицы техники.
Из зоны воздействия опасных факторов эвакуированы три человека, еще двоих удалось спасти. При пожаре погиб один человек. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Боровлянка Голышмановского района сгорел частный дом. При пожаре погиб один человек.