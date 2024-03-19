Пресс-служба Минтранса: введение режима открытого неба в Сочи преждевременно

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи хотел бы ввести частичный режим открытого неба. Это позволило бы иностранным авиакомпаниям вылетать из аэропорта не только в свою страну, но и в другие. Однако Минтранс считает, что это может негативно отразиться на доступности этого направления для российских граждан. Поэтому они считают, что рассмотрение данного вопроса преждевременно. Вместо этого они подчеркнули важность развития внутреннего туризма в России перед развитием авиасообщения с другими странами, пишет RT.