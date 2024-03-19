Полсотни тюменских ребят представят региона на всероссийской олимпиаде школьников

Posted 19 марта, 12:39
Published 19 марта, 12:39
Modified Сегодня, 00:43
Updated Сегодня, 00:43
«В школе всегда любил участвовать в олимпиадах. Это проверка знаний плюс соревновательный азарт. Престиж олимпиад высок, к тому же сейчас есть профильные, где вопросы выходят за рамки школьной программы», — отметил губернатор.
В региональном этапе, организованном в рамках нацпроекта «Образование», участвовали почти 2700 учащихся из Тюменской области. 748 стали победителями и призерами. Свои знания по математике, физике и информатике проверили более 1000 школьников.
«Эти цифры говорят о высоком интересе к точным наукам. Возможно, в будущем эти ребята станут теми специалистами, которые стратегически необходимы стране», — резюмировал Александр Моор.
Стоит отметить, в Тюменской области поддержке талантливых детей и молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.
В числе мер поддержки — материальное поощрение. Так, школьники Тюменской области за максимальные оценки по ЕГЭ получают 100 тысяч рублей. Также, тюменские ребята могут рассчитывать на денежную премию за победу в олимпиадах. Сумма поощрения для них составляет от 30 до 70 тысяч рублей.