Полсотни тюменских ребят представят региона на всероссийской олимпиаде школьников

В числе мер поддержки — материальное поощрение. Так, школьники Тюменской области за максимальные оценки по ЕГЭ получают 100 тысяч рублей. Также, тюменские ребята могут рассчитывать на денежную премию за победу в олимпиадах. Сумма поощрения для них составляет от 30 до 70 тысяч рублей.