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Posted 19 марта, 12:39

Published 19 марта, 12:39

Modified Сегодня, 00:43

Updated Сегодня, 00:43

Полсотни тюменских ребят представят региона на всероссийской олимпиаде школьников

Полсотни тюменских ребят представят региона на всероссийской олимпиаде школьников

19 марта 2024, 12:39
Фото: 1MI
Весной этого года более 50 ребят из Тюменской области представят регион на федеральном этапе всероссийской олимпиады школьников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«В школе всегда любил участвовать в олимпиадах. Это проверка знаний плюс соревновательный азарт. Престиж олимпиад высок, к тому же сейчас есть профильные, где вопросы выходят за рамки школьной программы», — отметил губернатор.

В региональном этапе, организованном в рамках нацпроекта «Образование», участвовали почти 2700 учащихся из Тюменской области. 748 стали победителями и призерами. Свои знания по математике, физике и информатике проверили более 1000 школьников.

«Эти цифры говорят о высоком интересе к точным наукам. Возможно, в будущем эти ребята станут теми специалистами, которые стратегически необходимы стране», — резюмировал Александр Моор.

Стоит отметить, в Тюменской области поддержке талантливых детей и молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.

В числе мер поддержки — материальное поощрение. Так, школьники Тюменской области за максимальные оценки по ЕГЭ получают 100 тысяч рублей. Также, тюменские ребята могут рассчитывать на денежную премию за победу в олимпиадах. Сумма поощрения для них составляет от 30 до 70 тысяч рублей.

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