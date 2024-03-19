Мотосезон не за горами: спрос на новые мотоциклы в Тюмени вырос на 114%

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а на мотоциклы с пробегом — на 12%. По данным «Авито Авто», самым популярным брендом среди новой мототехники стал KAYO с долей спроса 36% и средней ценой в 157 тысяч рублей.
Второе место заняли мотоциклы бренда Ataki, доля спроса которых составила 6%, а средняя цена — 140 тысяч. Тройку лидеров замкнул бренд Racer с долей спроса 5% и средней ценой в 131 тысячу.
Особой популярностью у мотоциклистов пользуются две новинки от KAYO — Basic YX125 и T2 250 Enduro, которые стоят 80 тысяч и 175 тысяч рублей соответственно. Также им приглянулся Ataki Prime 125, который стоит в среднем 60 тысяч рублей.
В пятерку самых популярных моделей мотоциклов с пробегом попали Урал ИМЗ-8.103-10 со средней ценой в 130 тысяч рублей, ИЖ Планета-5 за 35 тысяч, ИЖ Юпитер-5 за 40 тысяч, Урал М-67 за 75 тысяч и Kawasaki ZX-6R Ninja за 400 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские автомобилисты начали массово арендовать машиноместа. Спрос на них за год вырос на 213%.