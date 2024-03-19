Мотосезон не за горами: спрос на новые мотоциклы в Тюмени вырос на 114%

В 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а на мотоциклы с пробегом — на 12%. По данным «Авито Авто», самым популярным брендом среди новой мототехники стал KAYO с долей спроса 36% и средней ценой в 157 тысяч рублей.