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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Тюмени вырос спрос на новые мотоциклы

Мотосезон не за горами: спрос на новые мотоциклы в Тюмени вырос на 114%

19 марта 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени вырос спрос на новые мотоциклы

В 2023 году средняя цена нового мотоцикла достигла 175 тысяч рублей. Интересуются тюменцы и б/у мототехникой, но гораздо реже, чем новой.

В 2023 году спрос на новые мотоциклы вырос на 114%, а на мотоциклы с пробегом — на 12%. По данным «Авито Авто», самым популярным брендом среди новой мототехники стал KAYO с долей спроса 36% и средней ценой в 157 тысяч рублей.

Второе место заняли мотоциклы бренда Ataki, доля спроса которых составила 6%, а средняя цена — 140 тысяч. Тройку лидеров замкнул бренд Racer с долей спроса 5% и средней ценой в 131 тысячу.

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Особой популярностью у мотоциклистов пользуются две новинки от KAYO — Basic YX125 и T2 250 Enduro, которые стоят 80 тысяч и 175 тысяч рублей соответственно. Также им приглянулся Ataki Prime 125, который стоит в среднем 60 тысяч рублей.

В пятерку самых популярных моделей мотоциклов с пробегом попали Урал ИМЗ-8.103-10 со средней ценой в 130 тысяч рублей, ИЖ Планета-5 за 35 тысяч, ИЖ Юпитер-5 за 40 тысяч, Урал М-67 за 75 тысяч и Kawasaki ZX-6R Ninja за 400 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские автомобилисты начали массово арендовать машиноместа. Спрос на них за год вырос на 213%.

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