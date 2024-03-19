Эксперты перечислили правила выбора посредника для работы на валютном рынке

Специалисты утверждают, что объем денежных средств, принадлежащих трейдеру, хранится на номинальном банковском счете. На эти средства не могут быть обращены взыскания по обязательствам самого форекс-дилера. Более того, каждый форекс-дилер является членом саморегулируемой организации, где создан компенсационный фонд, средства из которого направляются на выплаты в случае банкротства дилера. В частности, если трейдер выбрал форекс-дилером «ВТБ Форекс», то номинальные счета для него будут открыты в ВТБ, а если он отдал предпочтение «Альфа-Форекс», то в Альфа-Банке, и так далее. Налоговое бремя за клиентов форекс-дилеры несут самостоятельно. Это общее обязательство для них и для биржи.