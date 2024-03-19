Эксперты перечислили правила выбора посредника для работы на валютном рынке

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Первое, о чем стоит знать, что в нашей стране существует несколько способов торговли валютой. Один из самых распространенных — банковский обмен. Но, как правило, курс обмена здесь чаще малоприбыльный, пишет rostovgazeta.ru.
Есть еще торговля валютами на криптовалютных биржах. Но способ подойдет лишь тем, кто имеет понятие о криптовалютах и доверяет этому высокорисковому инструменту. Остается рассмотреть еще два основных варианта: биржевые торги и форекс-брокеров.
Чтобы торговать на Московской бирже, необходимо открыть брокерский счет и установить специальное программное обеспечение. Более простой способ — работать на международном валютном рынке через представителей (форекс-дилеров). Это профессиональные участники рынка, чья деятельность регулируется законодательством и контролируется государством.
В настоящее время в России работает несколько форекс-дилеров, осуществляющих деятельность на основании лицензии, выданной Центробанком РФ. В их числе дочерние компании Альфа-Банка, Банка ВТБ и инвесткомпании «Финам». Как отмечается, «Альфа-Форекс» является крупнейшим участником рынка торговли биржевой валютой. Начинающим трейдерам компания сразу предлагает выбор из сорока валютных пар и другие новейшие инструменты для трейдинга. В зависимости от изменения рыночной конъюнктуры эти инструменты позволяют пользователю учиться выстраивать сложные стратегии.
Специалисты утверждают, что объем денежных средств, принадлежащих трейдеру, хранится на номинальном банковском счете. На эти средства не могут быть обращены взыскания по обязательствам самого форекс-дилера. Более того, каждый форекс-дилер является членом саморегулируемой организации, где создан компенсационный фонд, средства из которого направляются на выплаты в случае банкротства дилера. В частности, если трейдер выбрал форекс-дилером «ВТБ Форекс», то номинальные счета для него будут открыты в ВТБ, а если он отдал предпочтение «Альфа-Форекс», то в Альфа-Банке, и так далее. Налоговое бремя за клиентов форекс-дилеры несут самостоятельно. Это общее обязательство для них и для биржи.