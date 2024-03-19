Диетолог Елена Соломатина рекомендует ограничить потребление красного мяса

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
По словам эксперта, если мы будем потреблять слишком много говяжьего белка, можно переесть и получить лишние добавки. Кроме того, излишнее потребление красного мяса затрудняет его переваривание. Поэтому рекомендуется ограничивать его употребление до одного раза в неделю, пишет RT.
Диетолог также отметила, что вместе с белком мы получаем большое количество соединительной ткани, которая долго переваривается и может негативно повлиять на состояние кишечника.