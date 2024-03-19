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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Диетолог Елена Соломатина рекомендует ограничить потребление красного мяса

19 марта 2024, 05:26
Диетолог Елена Соломатина советует ограничить употребление красного мяса и есть его не чаще одного раза в неделю.

По словам эксперта, если мы будем потреблять слишком много говяжьего белка, можно переесть и получить лишние добавки. Кроме того, излишнее потребление красного мяса затрудняет его переваривание. Поэтому рекомендуется ограничивать его употребление до одного раза в неделю, пишет RT.

Диетолог также отметила, что вместе с белком мы получаем большое количество соединительной ткани, которая долго переваривается и может негативно повлиять на состояние кишечника.

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