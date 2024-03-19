Денис Буцаев отметил котировку облигаций РЭО выше номинальной стоимости

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Как сообщает 56orb.ru, гендиректор ППК «РЭО» раскрыл детали реализации реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также рассказал о формировании экономики замкнутого цикла в субъектах РФ.
По словам Буцаева, сейчас востребованность облигаций РЭО превысила возможности выпуска таких ценных бумаг. На рынке они котируются выше номинальной стоимости, и на данный момент это 102–102,5% от номинала. Данный инструмент заслужил большую популярность на рынке за счет широких возможностей его использования. Некоторые выпуски РЭО создает только для определенных групп инвесторов, а другие выпуски предназначены для всех без ограничений. Так, биржевые выпуски по облигациям Российского экологического оператора выкупили частные инвесторы, среди которых были и физические лица.
Речь идет о механизме выкупа крупными институциональными инвесторами облигаций, производимых ППК «РЭО» со ставкой купона КС + 3–3,5% на 12 лет. Значительно улучшилось отношение главных финансовых институтов к инвестированию в отрасль на фоне создания нормативной базы и разработки планов модернизации инфраструктуры в регионах.
Буцаев рассказал о необходимости создания механизма, который помог бы привлечь к покупке облигаций большие государственные банки. В том числе была запущена особая программа с Россельхозбанком. «Я сейчас не говорю о том, чтобы убедить, например, Сбербанк либо Россельхозбанк в необходимости поддержки отрасли, исходя из государственных задач. Я говорю о том, что в это поверили частные инвесторы, это совершенно другой уровень доверия, и вложили свои денежные средства, получая доходность и возвратность на вложенный капитал», — отчитался он о результатах проделанной работы.