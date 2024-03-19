Денис Буцаев отметил котировку облигаций РЭО выше номинальной стоимости

Буцаев рассказал о необходимости создания механизма, который помог бы привлечь к покупке облигаций большие государственные банки. В том числе была запущена особая программа с Россельхозбанком. «Я сейчас не говорю о том, чтобы убедить, например, Сбербанк либо Россельхозбанк в необходимости поддержки отрасли, исходя из государственных задач. Я говорю о том, что в это поверили частные инвесторы, это совершенно другой уровень доверия, и вложили свои денежные средства, получая доходность и возвратность на вложенный капитал», — отчитался он о результатах проделанной работы.