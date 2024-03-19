Автоэксперт Константинов сообщил, где сейчас не стоит покупать моторное масло

Относительно интервала замены масла, эксперт рекомендует делать это каждый год или после пробега 10-15 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако при экстремальных условиях эксплуатации автомобиля этот интервал следует сократить в два раза до 5-7,5 тысяч километров.