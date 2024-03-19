Автоэксперт Константинов сообщил, где сейчас не стоит покупать моторное масло

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Во-первых, эксперт советует покупать моторное масло только у надежных и проверенных поставщиков, таких как автомагазины, автосервисы или официальные дилеры производителей масел. Это поможет избежать проблем с подделками и просроченными товарами, а также обеспечит поддержку от производителя при необходимости, пишет pravda.ru.
По мнению специалиста, не стоит заказывать масло на маркетплейсах, потому что там большая вероятность попасть на подделку или низкокачественный продукт, а также на продукт с истекшим сроком годности. Использование такого масла может негативно сказаться на работе двигателя.
Также Павел Константинов рекомендует регулярно проверять уровень масла самостоятельно, хотя бы раз в 2000 километров.
Относительно интервала замены масла, эксперт рекомендует делать это каждый год или после пробега 10-15 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако при экстремальных условиях эксплуатации автомобиля этот интервал следует сократить в два раза до 5-7,5 тысяч километров.
Павел Константинов также упоминает, что состояние масла можно оценить визуально, используя лист бумаги. Нормальное масло не должно содержать посторонних включений и оставлять на бумаге только темный след.