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Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Автоэксперт Константинов сообщил, где сейчас не стоит покупать моторное масло

19 марта 2024, 17:12
Сегодня вероятность попасть на поддельное моторное масло очень высока. Павел Константинов, директор отдела по ремонту автомобилей в компании «Люкс» (часть группы «Авилон»), поделился с «Российской газетой» некоторыми рекомендациями, чтобы избежать подделок.

Во-первых, эксперт советует покупать моторное масло только у надежных и проверенных поставщиков, таких как автомагазины, автосервисы или официальные дилеры производителей масел. Это поможет избежать проблем с подделками и просроченными товарами, а также обеспечит поддержку от производителя при необходимости, пишет pravda.ru.

По мнению специалиста, не стоит заказывать масло на маркетплейсах, потому что там большая вероятность попасть на подделку или низкокачественный продукт, а также на продукт с истекшим сроком годности. Использование такого масла может негативно сказаться на работе двигателя.

Также Павел Константинов рекомендует регулярно проверять уровень масла самостоятельно, хотя бы раз в 2000 километров.

Относительно интервала замены масла, эксперт рекомендует делать это каждый год или после пробега 10-15 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако при экстремальных условиях эксплуатации автомобиля этот интервал следует сократить в два раза до 5-7,5 тысяч километров.

Павел Константинов также упоминает, что состояние масла можно оценить визуально, используя лист бумаги. Нормальное масло не должно содержать посторонних включений и оставлять на бумаге только темный след.

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