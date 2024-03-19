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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

30% россиян находятся в группе риска по инсульту из-за переработок

19 марта 2024, 05:39
Психотерапевт Наталья Наумова объяснила, почему 30% россиян находятся в группе риска по инсульту из-за чрезмерной работы.

Эксперт считает, что каждому человеку необходимо время для отдыха и получения ярких эмоций, чтобы нервная система могла восстановиться. Если вы чувствуете переутомление, повышенную раздражительность или, наоборот, сильную вялость и безразличие, это первые сигналы того, что нужно взять паузу в работе и уделить время себе, пишет pravda.ru.

Психолог рекомендует взрослым людям уделять хотя бы 40 минут в день на свои хобби, любимые занятия, то, что поможет им почувствовать себя успешными и нужными. «Также очень важно проводить время с друзьями — как минимум 1,5-2 часа в неделю, а также с близкими родственниками, с которыми нет конфликтных ситуаций. Все это будет предотвращением эмоционального выгорания и поможет избежать инсульта», — подчеркнула Наталья Наумова.

Она отметила, что инсульт возникает из-за переутомления, чрезмерно напряженного графика и сильных эмоциональных переживаний. Поэтому эксперт рекомендует отдыхать от семьи, раздражителей и рабочей деятельности.

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