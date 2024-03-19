30% россиян находятся в группе риска по инсульту из-за переработок

Психолог рекомендует взрослым людям уделять хотя бы 40 минут в день на свои хобби, любимые занятия, то, что поможет им почувствовать себя успешными и нужными. «Также очень важно проводить время с друзьями — как минимум 1,5-2 часа в неделю, а также с близкими родственниками, с которыми нет конфликтных ситуаций. Все это будет предотвращением эмоционального выгорания и поможет избежать инсульта», — подчеркнула Наталья Наумова.