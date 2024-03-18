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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Подмосковье хирурги удалили ребенку рудиментарные жабры

В Подмосковье хирурги удалили ребенку рудиментарные жабры

18 марта 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
Врачи Видновской больницы удалили рудиментарные жабры у четырёхлетнего ребёнка. Они находились на боковой поверхности шеи.

Завотделением детской хирургии Видновской районной клинической больницы Виктория Жиронкина рассказала журналистам NEWS.ru, что такие случаи встречаются крайне редко.

Обычно жабры зарастают при развитии региона. Однако, если этого не происходит, образуется так называемый жаберный свищ. Если такой канал замкнут с двух сторон, получается киста. Подмосковные хирурги успешно справились с нетипичной задачей.

Жиронкина сообщила, что операция прошла успешно и ребёнок чувствует себя хорошо. Мальчик уже находится дома.

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