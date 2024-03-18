Цифровая платформа по торговле вторсырьем РЭО с апреля вводит новые условия

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
По его словам, цифровая платформа по торговле вторсырьем стала востребованным инструментом среди игроков отрасли по обращению с отходами, а также других сфер. Сегодня на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей. Компания намерена и в дальнейшем развивать функционал платформы, чтобы она становилась удобным инструментом для тех, кто в России занимается построением экономики замкнутого цикла. Об этом пишет newstracker.ru.
Руководитель ЭТП Заур Абдурахимов заявил, что площадка дает возможность бизнесу выполнять обязанность по расширенной ответственности производителей (РОП), правила которой вступили в силу в начале текущего года. Он добавил, что торговля вторсырьем в РФ находит все большее применение на производствах.
Как отмечается, пользователи ЭТП уже разместили свыше 1100 лотов на сумму 2,8 млрд рублей. С апреля 2024 года на платформе будут действовать два тарифа — 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год.
С 2025 года на ЭТП будет единый годовой тариф. Его стоимость на 12 месяцев составит 120 тыс. рублей. Те предприятия, которые в течение 2024 года оплатят годовой тариф за 60 тысяч рублей, в будущем году смогут приобрести его не за 120 тыс. рублей, а за 60 тыс. рублей.