Цифровая платформа по торговле вторсырьем РЭО с апреля вводит новые условия

По его словам, цифровая платформа по торговле вторсырьем стала востребованным инструментом среди игроков отрасли по обращению с отходами, а также других сфер. Сегодня на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей. Компания намерена и в дальнейшем развивать функционал платформы, чтобы она становилась удобным инструментом для тех, кто в России занимается построением экономики замкнутого цикла. Об этом пишет newstracker.ru.