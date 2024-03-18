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Цифровая платформа по торговле вторсырьем РЭО с апреля вводит новые условия

Цифровая платформа по торговле вторсырьем РЭО с апреля вводит новые условия

18 марта 2024, 17:19
Фото: reo.ru
С апреля 2024 года тарифы на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) изменятся. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, цифровая платформа по торговле вторсырьем стала востребованным инструментом среди игроков отрасли по обращению с отходами, а также других сфер. Сегодня на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей. Компания намерена и в дальнейшем развивать функционал платформы, чтобы она становилась удобным инструментом для тех, кто в России занимается построением экономики замкнутого цикла. Об этом пишет newstracker.ru.

Руководитель ЭТП Заур Абдурахимов заявил, что площадка дает возможность бизнесу выполнять обязанность по расширенной ответственности производителей (РОП), правила которой вступили в силу в начале текущего года. Он добавил, что торговля вторсырьем в РФ находит все большее применение на производствах.

Как отмечается, пользователи ЭТП уже разместили свыше 1100 лотов на сумму 2,8 млрд рублей. С апреля 2024 года на платформе будут действовать два тарифа — 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год.

С 2025 года на ЭТП будет единый годовой тариф. Его стоимость на 12 месяцев составит 120 тыс. рублей. Те предприятия, которые в течение 2024 года оплатят годовой тариф за 60 тысяч рублей, в будущем году смогут приобрести его не за 120 тыс. рублей, а за 60 тыс. рублей.

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