Трижды вкалывали лидокаин: 6-летняя девочка умерла в стоматологическом кресле

По данным СМИ, у погибшей, был установлен кардиостимулятор. Планировалась операция по его замене, но для этого требовалась справка от стоматолога о том, что зубы девочки в порядке. После осмотра врач принял решение об удалении зуба. Резко у девочки началась рвота, пациентка начала задыхаться, была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на попытки медицинского персонала провести реанимацию, они не смогли вернуть ребенка к жизни. Врачи и правоохранительные органы в настоящее время расследуют причины произошедшего и обстоятельства этой трагедии.