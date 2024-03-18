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Трижды вкалывали лидокаин: 6-летняя девочка умерла в стоматологическом кресле

Трижды вкалывали лидокаин: 6-летняя девочка умерла в стоматологическом кресле

18 марта 2024, 09:42
Фото: 1MI
Шестилетняя девочка умерла во время приема в стоматологическом кабинете. Инцидент произошел в частной клинике в Кудрово, что в Ленинградской области.

Известно, что ребенку стало плохо во время подготовки к операции. Врачи должны были удалить зуб малышке, однако пациентка скончалась еще до начала вмешательства.

По данным СМИ, у погибшей, был установлен кардиостимулятор. Планировалась операция по его замене, но для этого требовалась справка от стоматолога о том, что зубы девочки в порядке. После осмотра врач принял решение об удалении зуба. Резко у девочки началась рвота, пациентка начала задыхаться, была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на попытки медицинского персонала провести реанимацию, они не смогли вернуть ребенка к жизни. Врачи и правоохранительные органы в настоящее время расследуют причины произошедшего и обстоятельства этой трагедии.

«Трижды вкалывали лидокаин»

Согласно сведениям, 78.ru. клинику в Кудрово, в которой умерла шестилетняя девочка, ранее уже привлекали к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Сообщается, что девочке трижды вкалывали лидокаин. Раньше юной пациентке никогда не делали анестезию. Родители заявляют, что у ребенка не было аллергических реакций. Прокуратура взялась за осуществление проверки. Если вина будет доказана, обвиняемому может грозить до 6 лет заключения под стражей, отмечают журналисты.

Преступление и наказание

Уголовной кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность для всех граждан, включая врачей частных клиник, за совершение преступлений. Однако, специфические статьи и наказания зависят от характера и серьезности конкретного преступления.

Например, если в результате неправильного лечения или ненадлежащего качества медицинской помощи возникли серьезные последствия, такие как смерть или тяжкие телесные повреждения, врач может быть привлечен к уголовной ответственности на основании статей, касающихся преступлений против жизни и здоровья человека (статьи 109-118 Уголовного кодекса РФ). Также могут применяться статьи, касающиеся ненадлежащего оказания медицинской помощи (статьи 125, 125.1 Уголовного кодекса РФ).

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Мнение врача

Врач- терапевт Татьяна Крепс пояснила «Нашему городу», что ответственность за качество медицинской помощи в любой ситуации лежит на медицинском персонале и администрации лечебного учреждения.

«Как врач, я не могу высказывать мнение о конкретном случае, не имея подробной информации и не имея доступа к медицинским данным истории заболевания пациента. Расследование инцидента в стоматологической клинике требует тщательного изучения всех обстоятельств — анализа и экспертного заключения», — прокомментировала специалист.

Не первый случай

Стоит подчеркнуть, что случай смерти пациентки на стоматологическом кресле в России — далеко не первый.

20 декабря в Рязани трехлетний ребенок умер после посещения стоматолога. Как рассказали родители, уже дома после процедуры у юного пациента резко ухудшилось состояние, а спустя несколько дней он скончался.

Не менее ошеломляющий случай произошел в Тюмени. Пациентка получила огромные гематомы на лице после посещения зубного врача. К счастью, тогда инцидент не закончился летальным исходом. Женщина написала заявление в полицию по факту произошедшего инцидента.

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Опасный лидокаин

Главный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ, профессор Игорь Молчанов ранее заявлял «Мир 24», что лидокаин, как местный анестетик применяется много лет. Но у населения поменялся аллергофон. По словам эксперта, сейчас все меньше делают проб на чувствительность, поскольку считается, что эта самая проба может послужить стартовым механизмом для аллергии.

Что касается стоматологов, то у них, по словам Молчанова, все больше препаратов, которые можно использовать для обезболивания.

Кроме того, Минздрав в настоящее время занимается внедрением новых и делает все возможное, чтобы ассортимент был шире. Нужно только подождать и не разводить панику.

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