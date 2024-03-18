Как кошки овладели умением мяукать?

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Исследования показали, что кошки используют запахи и определенные жесты для общения друг с другом. Однако мяуканье было придумано специально для общения с людьми, согласно интернет-источникам.
Ученые пришли к выводу, что кошки мяукают, чтобы выразить свои потребности и желания перед людьми. Они не производят эти звуки без необходимости. Изучение генетического уровня показало, что кошки наследуют это умение от предков.
Также был сделан неожиданный вывод учеными из Испании. Они обнаружили, что домашние кошки могут помочь людям избавиться от аллергии на них.
Аллергия на пушистых питомцев может постепенно пройти, если человек принимает небольшие дозы экстракта кошачьей перхоти.
Этот новый метод лечения позволяет людям, страдающим от аллергии на кошек, сохранить своих любимых домашних животных рядом с собой.