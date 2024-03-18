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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Где платят самые высокие зарплаты: Тюмень заняла 11 место в рейтинге регионов

Где платят самые высокие зарплаты: Тюмень заняла 11 место в рейтинге регионов

18 марта 2024, 12:39
Фото: 1MI
Самую высокую зарплату в России получают московские финансисты, чей средний доход составляет около 250 тысяч рублей в месяц.

К такому выводу пришли журналисты РИА Новости после составления инфографики по доходам.

В этом рейтинге за москвичами с отставанием в 20-30 тысяч рублей идут специалисты, занятые в нефте- и газодобыче, проживающие в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые низкие доходы у госслужащих в Псковской области, Калмыкии и Мордовии, чей доход приближается к 50 тысячам рублей. Тюменская область расположилась на 11 строчке рейтинга. Отрасль с наивысшей зарплатой в регионе — добывающая. Сотрудники получают около 150 тысяч рублей в месяц.

Специалистов на зарплату до 200 тысяч рублей ищут в Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что среднемесячный номинальный заработок в 2023 году составил в регионе 70 тысяч рублей. Эксперты заявляют, что зарплаты в Тюменской области выросли за год на 9 тысяч рублей.

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