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Posted 17 марта, 04:23

Published 17 марта, 04:23

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

В Тюменской больнице открылся Дистанционный центр по работе с пациентами

В Тюменской больнице открылся Дистанционный центр по работе с пациентами

17 марта 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney
В рамках развития современных технологий и усовершенствования медицинской помощи в структуре Областной больницы №15 создан Дистанционный центр по работе с диспансерной группой. Об этом накануне рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

На первом этапе своего развития центр приступил к работе с пациентами, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения или острую коронарную катастрофу, а также прошли операцию по шунтированию. В будущем перечень заболеваний будет расширен.

На сегодняшний день дистанционный центр работает с 142 пациентами, из которых уже 35 получили консультацию врача по телефону.

«Данное новшество для района позволяет обеспечить максимальный контроль за состоянием здоровья пациентов и предотвратить возможные ухудшения. Врачи центра следят за динамикой заболевания, рекомендуют необходимые медикаменты, дают рекомендации по образу жизни и контролируют выполнение назначений. Благодаря работе центра значительно разгружается поток пациентов к врачам поликлиники», — отметил главный врач ОБ №15 Дмитрий Костин.

♻️ Создание дистанционного центра — это важный шаг в современной медицине, направленный на повышение доступности медицинской помощи и улучшение качества жизни пациентов.

#Спецпроекты#Тюмень#Тюменская область
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