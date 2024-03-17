В Тюменской больнице открылся Дистанционный центр по работе с пациентами

Posted 17 марта, 04:23
Published 17 марта, 04:23
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
На первом этапе своего развития центр приступил к работе с пациентами, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения или острую коронарную катастрофу, а также прошли операцию по шунтированию. В будущем перечень заболеваний будет расширен.
На сегодняшний день дистанционный центр работает с 142 пациентами, из которых уже 35 получили консультацию врача по телефону.
«Данное новшество для района позволяет обеспечить максимальный контроль за состоянием здоровья пациентов и предотвратить возможные ухудшения. Врачи центра следят за динамикой заболевания, рекомендуют необходимые медикаменты, дают рекомендации по образу жизни и контролируют выполнение назначений. Благодаря работе центра значительно разгружается поток пациентов к врачам поликлиники», — отметил главный врач ОБ №15 Дмитрий Костин.
♻️ Создание дистанционного центра — это важный шаг в современной медицине, направленный на повышение доступности медицинской помощи и улучшение качества жизни пациентов.