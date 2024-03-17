Тюменский сельхозкооператив развивается благодаря государственной поддержке

Правительство Тюменской области и администрация района оказывают постоянную поддержку кооперативу. В 2022 году он получил субсидию в размере 269 тысяч рублей, в конце того же года приобрели автоцистерну для перевозки молока, а от районной администрации кооператив получил в аренду молоковоз, охладители и кормозаготовительную технику. В 2023 году для кооператива закупили семь танков-охладителей и пять анализаторов молока, их также передали по договору аренды.