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Posted 17 марта, 13:42

Published 17 марта, 13:42

Modified Сегодня, 00:51

Updated Сегодня, 00:51

Тюменский сельхозкооператив развивается благодаря государственной поддержке

Тюменский сельхозкооператив развивается благодаря государственной поддержке

17 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI
На территории Тюменского района с 2018 года работает сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «НАШ». Предприятие регулярно получает поддержку от властей муниципалитета и правительства региона.
Фото: сайт правительства Тюменской области

Основное направление его деятельности — сбор излишков молока от коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

За 2023 год в хозяйствах населения собрано 112 тонн молока на сумму более 2,8 миллионов рублей. Сбор ведется в Наримановском и Салаирском муниципальных образованиях, а молоко кооператив сдает в ООО «Тюменские молочные сыры».

Правительство Тюменской области и администрация района оказывают постоянную поддержку кооперативу. В 2022 году он получил субсидию в размере 269 тысяч рублей, в конце того же года приобрели автоцистерну для перевозки молока, а от районной администрации кооператив получил в аренду молоковоз, охладители и кормозаготовительную технику. В 2023 году для кооператива закупили семь танков-охладителей и пять анализаторов молока, их также передали по договору аренды.

Количество собранного молока с каждым годом растет. Так, в прошлом году собрали на пять тонн молока больше, чем в 2022 году. В планах у кооператива — расширять материальную базу и увеличивать объемы собранного молока.

Напомним, десять лет назад для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.

Агентство помогает с поиском и предоставлением земельного участка, взаимодействуем с ресурсоснабжающими компаниями, федеральными ведомствами, государственными структурами, оказываем финансовую поддержку субъектам предпринимательства.

Поддержка по реализации бизнес-проекта на всех его этапах проходит по принципу «одного окна».

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