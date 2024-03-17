Тюменский сельхозкооператив развивается благодаря государственной поддержке

Posted 17 марта, 13:42
Published 17 марта, 13:42
Modified Сегодня, 00:51
Updated Сегодня, 00:51
Основное направление его деятельности — сбор излишков молока от коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.
За 2023 год в хозяйствах населения собрано 112 тонн молока на сумму более 2,8 миллионов рублей. Сбор ведется в Наримановском и Салаирском муниципальных образованиях, а молоко кооператив сдает в ООО «Тюменские молочные сыры».
Правительство Тюменской области и администрация района оказывают постоянную поддержку кооперативу. В 2022 году он получил субсидию в размере 269 тысяч рублей, в конце того же года приобрели автоцистерну для перевозки молока, а от районной администрации кооператив получил в аренду молоковоз, охладители и кормозаготовительную технику. В 2023 году для кооператива закупили семь танков-охладителей и пять анализаторов молока, их также передали по договору аренды.
Количество собранного молока с каждым годом растет. Так, в прошлом году собрали на пять тонн молока больше, чем в 2022 году. В планах у кооператива — расширять материальную базу и увеличивать объемы собранного молока.
Напомним, десять лет назад для поддержки реализации инвестпроектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», который оказывает предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.
Агентство помогает с поиском и предоставлением земельного участка, взаимодействуем с ресурсоснабжающими компаниями, федеральными ведомствами, государственными структурами, оказываем финансовую поддержку субъектам предпринимательства.
Поддержка по реализации бизнес-проекта на всех его этапах проходит по принципу «одного окна».