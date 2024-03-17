Спрос на покупку и аренду складов вырос более чем на треть у тюменских бизнесменов

Одновременно с этим за год количество предложений о продаже складов возросло на 76%, но число объявление о предоставлении таких объектов в аренду уменьшилось на 8%. Средняя стоимость квадратного метра на продажу увеличилась на 32% — до 79 тысяч рублей, для аренды подорожание составило 12% — 280 рублей за квадрат.