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Тюменцы массово выставляют помещения под склады на продажу и в аренду

Спрос на покупку и аренду складов вырос более чем на треть у тюменских бизнесменов

17 марта 2024, 07:04
Фото: 1MI

Тюменцы массово выставляют помещения под склады на продажу и в аренду

В Тюмени за последний год спрос на аренду помещений под склады вырос на 39%, на покупку — на 18%. Такие данные предоставили аналитики «Авито Недвижимости».

Одновременно с этим за год количество предложений о продаже складов возросло на 76%, но число объявление о предоставлении таких объектов в аренду уменьшилось на 8%. Средняя стоимость квадратного метра на продажу увеличилась на 32% — до 79 тысяч рублей, для аренды подорожание составило 12% — 280 рублей за квадрат.

«Несмотря на сокращение количества доступных для аренды складов, в целом за год их совокупное предложение почти в пять раз превышает то, что мы видим в сегменте продажи. Соответственно найти подходящее складское помещение и арендовать его сегодня намного проще, чем приобрести в собственность», — сообщила руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито» Виктория Сафронова РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год спрос на покупку машиномест на 125%. В среднем сегодня машиноместо стоит 480 тысяч рублей.

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