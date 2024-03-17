Спрос на покупку и аренду складов вырос более чем на треть у тюменских бизнесменов

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Одновременно с этим за год количество предложений о продаже складов возросло на 76%, но число объявление о предоставлении таких объектов в аренду уменьшилось на 8%. Средняя стоимость квадратного метра на продажу увеличилась на 32% — до 79 тысяч рублей, для аренды подорожание составило 12% — 280 рублей за квадрат.
«Несмотря на сокращение количества доступных для аренды складов, в целом за год их совокупное предложение почти в пять раз превышает то, что мы видим в сегменте продажи. Соответственно найти подходящее складское помещение и арендовать его сегодня намного проще, чем приобрести в собственность», — сообщила руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито» Виктория Сафронова РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год спрос на покупку машиномест на 125%. В среднем сегодня машиноместо стоит 480 тысяч рублей.