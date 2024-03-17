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Тюменская лыжница Виктория Невьянцева попала в больницу после женского спринта

Подозрение на перелом: тюменская лыжница попала в больницу после женского спринта

17 марта 2024, 05:03
Фото: 1MI

Тюменская лыжница Виктория Невьянцева попала в больницу после женского спринта

У спортсменки — подозрение на перелом копчика. Травму тюменка получила вследствие неудачного падения со спуска во время спринта на чемпионате России в «Малиновке».
«Упала со спуска, повредила копчик, сейчас нахожусь в больнице и прохожу обследование. Пока сказали, что есть подозрения на перелом копчика. Оставляют в больнице. Слезы идут, соревнования впереди, а я лежу в больнице, — рассказала Невьянцева „Матч ТВ“.

Ранее «Наш Город» писал, что массовый завал произошел 8 марта во время женского лыжного масс-старта в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок. Участие в соревнованиях принимали и тюменские спортсменки. К счастью, девушки не пострадали.

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