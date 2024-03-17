Подозрение на перелом: тюменская лыжница попала в больницу после женского спринта

Ранее «Наш Город» писал, что массовый завал произошел 8 марта во время женского лыжного масс-старта в рамках зимней Спартакиады учащихся в селе Эстосадок. Участие в соревнованиях принимали и тюменские спортсменки. К счастью, девушки не пострадали.